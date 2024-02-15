RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда будем праздновать Масленицу в 2024 году и лакомиться блинами

Когда будем праздновать Масленицу 2024 (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Масленицу в Украине празднуют каждый год. Традиционно Масленица начинается за неделю до Великого поста и длится семь дней. Она символизирует проводы зимы и встречу весны. На Масленицу есть определенные традиции и обряды, имеющие свое символическое значение.

Когда в Украине в 2024 году будут праздновать Масленицу и какие традиции, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы источники: DayToday, Календарь праздников, Ділова мова

Когда будет Масленица

В 2024 году Масленица начнется поздно - 11 марта. Преимущественно этот праздник выпадает на конец февраля - начало марта, но в этом году у нас поздняя Пасха, а Великий пост начнется только 18 марта.

Пасху празднуем 5 мая.

Традиции Масленицы

Праздник Масленицы очень древний, он появился еще до христианства. Некоторые обряды сохранились со времен славян и языческих традиций, а некоторые появились уже во времена христианства. Многие Масленицы не считают праздником.

На Масленицу гуляют и празднуют целую неделю и каждый имеет свое название и традиции:

Понедельник - встреча Масленицы

Вторник - Заигрыши

Среда - Тещины блины

Четверг - Разгуляй

Пятница - Тещины вечеринки

Суббота - Золовкины посиделки

Воскресенье - прощено и провода Масленицы

Самая главная традиция – блины. Их пекут в большом количестве, подают с разными начинками, угощают родных и друзей.

С давних времен на Масленицу совершали народные гуляния, ярмарки, вечерние посиделки, начинали сватовство и знакомство с будущими родственниками.

Считалось, чем веселее и богаче отпразднуешь Масленицу - тем лучше будет весь следующий год. На праздник ходили в гости, налаживали отношения в семье, устраивали массовые мероприятия с играми, забавами.

Последний день Масленицы - Прощеное воскресенье. В этот день древние славяне сжигали чучело Масленицы, которая символизировала зиму. В этот день прощаются с зимой и встречают весну. А еще принято просить прощения у родных, у друзей и у всех, кого вы когда-нибудь обидели.

Читайте РБК-Украина в Google News
маслянаМасленица