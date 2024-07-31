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Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)

Среда 31 июля 2024 19:30
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Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео) Искусственный интеллект в действии на iPhone (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Совсем недавно Apple выпустила бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков, представив раннюю версию Apple Intelligence. Не все функции Apple Intelligence еще реализованы, но в сети появилось видео, какие изменения ИИ принесет на iPhone, iPad и Mac.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации про продукцию Apple.

Какие функции может выполнять Apple Intelligence

С помощью Apple Intelligence вы можете использовать Writing Tools для проверки текста на орфографические и грамматические ошибки или переписать написанное для изменения тона.

Также есть возможность суммировать любой текст, а инструменты написания доступны во всей операционной системе. Вы можете использовать их везде, где можно вводить текст.

Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)

Скриншот

Siri получила новый дизайн со свечением по краям экрана при активации, а также появилась возможность вводить текст для Siri, чтобы не нужно было говорить.

Помощник может поддерживать контекст между запросами и следить за вами, если вы запинаетесь, а также отвечать на всевозможные вопросы о ваших устройствах благодаря интеграции базы знаний и поддержки продуктов Apple.

Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)

Скриншот

Телефонные звонки можно записывать, транскрибировать и суммировать, есть умные ответы для почты и сообщений, в “Фото” есть функция создания воспоминаний, а также появился фокус-режим “Сократить прерывания”, который интеллектуально фильтрует уведомления, которые вам не нужно видеть сразу.

Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)

Скриншот

В будущем появится несколько функций Apple Intelligence, включая Image Playground, Genmoji, интеграцию ChatGPT и более умную версию Siri с экранным восприятием, которая может делать больше в приложениях и между ними.

Эти функции отсутствуют в текущей бета-версии iOS 18.1, но Apple планирует развернуть их в течение 2024 и 2025 годов.

Apple Intelligence в настоящее время доступна только для разработчиков, и Apple работает над улучшением функций Apple Intelligence и устранением ошибок.

Бета-версия Apple Intelligence будет доступна для всех пользователей позднее этой осенью после запуска iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Для использования Apple Intelligence потребуется iPhone 15 Pro/Pro Max или более поздняя модель, или Mac, iPad с чипом Apple из-за требований к процессору.

Напомним, что в сети появились первые фотографии макетов iPhone 16 в новых цветах.

Читайте также про 10 новых функций искусственного интеллекта, которые появятся в iOS 18.

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