Как будет работать искусственный интеллект на iPhone (видео)

Совсем недавно Apple выпустила бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS Sequoia 15.1 для разработчиков, представив раннюю версию Apple Intelligence. Не все функции Apple Intelligence еще реализованы, но в сети появилось видео, какие изменения ИИ принесет на iPhone, iPad и Mac.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации про продукцию Apple.

Какие функции может выполнять Apple Intelligence

С помощью Apple Intelligence вы можете использовать Writing Tools для проверки текста на орфографические и грамматические ошибки или переписать написанное для изменения тона.

Также есть возможность суммировать любой текст, а инструменты написания доступны во всей операционной системе. Вы можете использовать их везде, где можно вводить текст.

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Siri получила новый дизайн со свечением по краям экрана при активации, а также появилась возможность вводить текст для Siri, чтобы не нужно было говорить.

Помощник может поддерживать контекст между запросами и следить за вами, если вы запинаетесь, а также отвечать на всевозможные вопросы о ваших устройствах благодаря интеграции базы знаний и поддержки продуктов Apple.

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Телефонные звонки можно записывать, транскрибировать и суммировать, есть умные ответы для почты и сообщений, в “Фото” есть функция создания воспоминаний, а также появился фокус-режим “Сократить прерывания”, который интеллектуально фильтрует уведомления, которые вам не нужно видеть сразу.

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В будущем появится несколько функций Apple Intelligence, включая Image Playground, Genmoji, интеграцию ChatGPT и более умную версию Siri с экранным восприятием, которая может делать больше в приложениях и между ними.

Эти функции отсутствуют в текущей бета-версии iOS 18.1, но Apple планирует развернуть их в течение 2024 и 2025 годов.

Apple Intelligence в настоящее время доступна только для разработчиков, и Apple работает над улучшением функций Apple Intelligence и устранением ошибок.

Бета-версия Apple Intelligence будет доступна для всех пользователей позднее этой осенью после запуска iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia.

Для использования Apple Intelligence потребуется iPhone 15 Pro/Pro Max или более поздняя модель, или Mac, iPad с чипом Apple из-за требований к процессору.