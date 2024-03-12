Когда в 2024 году нужно сажать морковь: секреты и правила хорошего урожая

Когда сажать морковь

Морковь очень устойчива к неблагоприятным погодным условиям и переносит низкие температуры. Поэтому ее сеют в грунт рано, как только полностью сходит снег. Для первых всходов может быть температура земли от +3 до +5 градусов, а сеянцы не погибнут даже при весеннем похолодании и заморозках на почве. Температура воздуха при этом прогревается днем до +10 +12 градусов.

Поэтому морковь не сеют на рассаду, а сразу высаживают в огороде. Для этого нужно дождаться первого постоянного весеннего потепления и свериться с лунным календарем. Преимущественно, это - конец марта - первая половина апреля.

Корнеплоды, растущие в земле, сажают на нисходящий месяц. Именно в это время соки двигаются по растению вниз, что способствует хорошему урожаю. Лучший период для посадки моркови в 2024 году - с 1 по 10 апреля, а также с 28 по 30 апреля.

Как выбирать сорта моркови

Опытные огородники советуют использовать отечественные семена, потому что импортные сорта уступают в устойчивости и выносливости. Однако они могут иметь более яркие и насыщенные вкусы.

Морковь, как и многие другие культуры, делится на ранние сорта, среднеспелые и позднеспелые. Ранние сорта подходят для быстрого урожая, но не подходят для зимнего хранения. Позднеспелые сорта будут сохраняться долго зимой. А вот среднеспелые универсальны - они созревают быстро и сохраняются хорошо.

Лучшие сорта (для посадки в апреле):

Лагуна F

Оленка

Тушон

Карамелька

Улюблена

Шантане

Витаминная

Нантская

Лакомка

Вита лонга

Карлена

Когда сажать морковь нельзя

Однозначные рекомендации - не сеять морковь на новолуние и на полнолуние. В апреле период с 13 по 26 апреля будет за растущим месяцем. Сажать в это время морковь тоже можно, но эти дни не столь благоприятны. Ну и, конечно, если погода принесет сюрпризы в виде снега и заморозков, то стоит отложить посадку еще на неделю.

Особенности посадки и ошибки

Самое главное - подготовить почву. Очистить место от сорняков, перекопать, разрыхлить землю и внести удобрения. Грядку для моркови нужно обустроить на солнечном, защищенном от ветра участке. Прогретая солнцем земля наиболее благоприятна для развития моркови.

Грядку нужно немного поднять над поверхностью - чтобы дождевая вода не накапливалась, потому что избыток влаги губителен для моркови. При планировке можно разместить грядки с морковью рядом с луком. Растения будут отгонять вредителей друг от друга.

Первые всходы должна появиться через 2-3 недели. Если погодные условия будут неблагоприятны, то готовьтесь ждать немного дольше. Как только всходы появились, отсчитайте 5 дней и проведите первый полив. Если дождь, то дополнительный полив можно отложить. Увлажненную почву нужно очень осторожно разрыхлить.

Следите, чтобы земля не покрывалась коркой, потому что она не будет пропускать воздух и это будет мешать росту моркови. Как только появится 90-95% лестницы, нужно провести первое прореживание. Удалите слабые растения, мешающие развитию сильных.

Основные ошибки: