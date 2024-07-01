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KOLA заявила, что коллеги из шоу-бизнеса пытаются ее "слить": кто поддержал певицу

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица KOLA сообщила, что кто-то жалуется на ее клип "Целуй", из-за чего видео медленно набирает просмотры и может не попасть в рекомендации. Звезда считает, что это дело рук кого-то из ее коллег, которые ей просто завидуют. Артистку поддержала Ирина Билык.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Ирина Билык поддержала KOLA

Знаменитость отметила, что каждый релиз - это результат огромного труда. Поэтому всегда болезненно встречать препятствия на пути к тому, чтобы донести свое творчество до людей.

"Музыка и искусство должны объединять, а не разъединять украинский народ. Каждый артист заслуживает уважения и честного отношения", - сказала Ирина.

Билык обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать релиз KOLA и поделиться ее клипом, чтобы победили "доброта и честность".

KOLA отреагировала

Певица выразила благодарность коллеге за поддержку и призналась, что впервые оказалась в такой ситуации, поэтому не знает, как правильно реагировать.

Особенно ей обидно за свою команду, которая работала вместе с ней над клипом.

"Реально вложили много любви, как и в каждое видео, которое мы делаем. Вся наша команда просто жила в своем пузыре добра и света, не знали, что так вообще можно мыслить... Не буду скрывать, что это все нас действительно расстроило", - призналась исполнительница.

Она выражает надежду, что подобные неприятности больше не повторятся, и что виновный поймет, что так поступать нельзя, потому что это зло.

KOLA (фото: instagram.com/kola__official)

Что предшествовало скандалу

Ранее KOLA поделилась трудностями, с которыми столкнулась во время продвижения своей новой песни "Целуй" и клипа на нее.

"Что-то происходит страшное с нашим клипом, это какой-то заказ, чтобы слить его, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то душит жаба. Мы примерно понимаем и знаем, из-за кого это происходит", - делилась певица.

"Но что самое ужасное - нам никаких врагов не надо, потому что мы так ненавидим друг друга, так завидуем друг другу... Это ужасно и низко", - отмечала Анастасия.

В музыкальных кругах ходят слухи, что против ее нового клипа действительно была развернута целая кампания, и высказываются различные предположения относительно того, кто мог быть заказчиком.

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Ирина БилыкЗвезды шоу-бизнеса