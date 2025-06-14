KOLA попала под обстрел в Израиле и показала реакцию местных (фото)

Артистка призналась, что приехала в Израиль на лечение. Из-за плотных гастролей она не могла пройти курс более полугода. Однако период спокойствия нарушили иранские ракеты.

"Ну, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", - прокомментировала она.

Украинская певица оказалась под обстрелом в Израиле (скриншот)

KOLA застала по меньшей мере 15 взрывов подряд. Вони прозвучали над ее отелем.

Она призналась, что несмотря на опыт в Украине, слышать подобные звуки все равно страшно.

"Самое главное, что я кричала весь день, что живу в Украине! И у нас это каждую ночь и ничего не боюсь..." - прокомментировала она.

KOLA об атаке на Израиль (скриншот)

Она также показала, как местные жители реагируют на многолетнюю войну. Как и в Украине, они продолжают жить своей жизнью несмотря на все испытания.

"У людей все супер. Они ужинают. То, что здесь стреляли только что, все горело сверху - это такое. Ужин по расписанию", - отметила она.

KOLA показала, как в Израиле живут после взрывов (скриншот)

Заметим, что именно в Израиле певица встретила своего избранника. В 2023-м стало известно, что она вышла замуж за днепрянина Вячеслава, который в детстве вместе с родителями эмигрировал в эту страну.

Напомним, вечером 13 июня Иран совершил массированный удар по Израилю. Они выпустили менее 100 ракет, в частности били по Тель-Авиву.

Таким образом иранцы отвечали на атаки накануне. Ранее сообщалось о меньшей мере 35 пострадавших.