KOLA попала под обстрел в Израиле и показала реакцию местных (фото)

Известная украинская певица KOLA оказалась под обстрелами в Израиле, который атаковали иранские ракеты 13 июня.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram KOLA.
Артистка призналась, что приехала в Израиль на лечение. Из-за плотных гастролей она не могла пройти курс более полугода. Однако период спокойствия нарушили иранские ракеты.
"Ну, конечно, именно в это время будет масштабный обстрел Израиля", - прокомментировала она.
KOLA застала по меньшей мере 15 взрывов подряд. Вони прозвучали над ее отелем.
Она призналась, что несмотря на опыт в Украине, слышать подобные звуки все равно страшно.
"Самое главное, что я кричала весь день, что живу в Украине! И у нас это каждую ночь и ничего не боюсь..." - прокомментировала она.
Она также показала, как местные жители реагируют на многолетнюю войну. Как и в Украине, они продолжают жить своей жизнью несмотря на все испытания.
"У людей все супер. Они ужинают. То, что здесь стреляли только что, все горело сверху - это такое. Ужин по расписанию", - отметила она.
Заметим, что именно в Израиле певица встретила своего избранника. В 2023-м стало известно, что она вышла замуж за днепрянина Вячеслава, который в детстве вместе с родителями эмигрировал в эту страну.
Напомним, вечером 13 июня Иран совершил массированный удар по Израилю. Они выпустили менее 100 ракет, в частности били по Тель-Авиву.
Таким образом иранцы отвечали на атаки накануне. Ранее сообщалось о меньшей мере 35 пострадавших.
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