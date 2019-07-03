У Коктебелі люди купаються в морі з нечистотами: шокуюче відео

У Криму діти купалися в морі з фекаліями
В окупованому Криму на пляжі потік фекалій стікав прямо в море, в якому купалися люди. Відповідне відео опублікував блогер Олександр Гірничий на своїй сторінці в Facebook.
На відео видно, як з піску потік нечистот витікає в море. При цьому дорослі забирають дітей і залишають місце інциденту.
У Криму на пляжі з дітьми прорвало трубу з нечистотами (відео: facebook.com/Александр Гірський)
Блогер зазначив, що громадськість і "влада" Коктебелю не реагують на ситуацію. При цьому керівництво міста повинно було закрити пляж і перевірити труби, оскільки екологічна катастрофа може призвести до масових отруєнь дорослих і дітей.
Користувачі мережі також прокоментували дане відео:
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, в мережі з'явилися фото порожніх і брудних пляжів у Криму. Замість натовпу туристів на піску валяються гори сміття та будівельних матеріалів.
Раніше повідомлялося про те, що екологи розповіли, що відбувається з кримськими курортами і чому там небезпечно відпочивати.