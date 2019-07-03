В Коктебеле люди купаются в море с нечистотами: шокирующее видео

В оккупированном Крыму на пляже поток фекалий стекал прямо в море, в котором купались люди. Соответствующее видео опубликовал блогер Александр Горный на своей странице в Facebook.

На видео видно, как из песка поток нечистот вытекает в море. При этом взрослые забирают детей и покидают место инцидента.

В Крыму на пляже с детьми прорвало трубу с нечистотами (видео: facebook.com/Александр Горный)

Блогер отметил, что общественность и "власти" Коктебеля не реагируют на ситуацию. При этом руководство города должно было закрыть пляж и проверить трубы, поскольку экологическая катастрофа может привести к массовым отравлениям взрослых и детей.

Пользователи сети также прокомментировали данное видео:

Сообщите в МЧС. Если это так- все погибнет. Может прорвало чей-то резервуар;

Жесть... предлагаю акцию, поймай того, кто сливает в море канализацию и мокни его головой в эту же самую канализацию.

Скриншот с Facebook

Уникальная природа, красота необыкновенная, но аромат во всем посёлке перечеркивает отдых.

Два дня был в Коктебеле, реально ощущается запах фекалий на набережной.

Скриншот с Facebook

В Севастополе еще хуже. У вас холеры нет пока и чумы. На пляже "Омега" высеяли холеру, "Хрустальный" закрывали из-за энтерококка: после разрушения очистных и пропажи денег на их ремонт город русской славы захлебнулся в собственных нечистотах.

Скриншот с Facebook

Напомним, в сети появились фото пустых и грязных пляжей в Крыму. Вместо толпы туристов на песке валяются горы мусора и строительных материалов.

Ранее сообщалось о том, что экологи рассказали, что происходит с крымскими курортами и почему там опасно отдыхать.