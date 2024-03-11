9 причин, из-за которых женщины испытывают грусть после оргазма

Секс и оргазм для женщин – это очень личные темы, которые мы не всегда решаемся обсуждать со своими партнерами и таким образом проблемы только набирают обороты.

О том, почему женщины часто испытывают тоску после интимной связи и оргазма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал о женском здоровье "Ее поддержка" в Instagram.

Гормональные нарушения

Выделяют несколько гормонов, отвечающих за секс. Окситоцин, гормон любви, близости и привязанности, выделяется во время прикосновений, секса и оргазма. Пролактин после оргазма поддерживает уровень удовольствия и расслабления, контролирующий дофамин, ответственный во время секса за сексуальное возбуждение, и повышающий ощущение счастья серотонин.

Гормоны и нейромедиаторы выделяются во время секса естественно, чтобы обеспечить чувство удовольствия и счастья. Так что если вы чувствуете угнетение, то есть смысл проверить, нет ли их дисбаланса на физическом уровне.

Абьюзивные отношения и предыдущий негативный опыт

Если это партнерский секс, то интенсивную грусть могут ощущать пострадавшие в отношениях. Они могут чувствовать, что они не должны быть в этих отношениях, что этот секс вынужден, они его не хотели.

Однако это также может быть о предыдущем негативном опыте. Человек может чувствовать себя безопасно с новым партнером, однако его может что-то триггерить - какое-то прикосновение, действие, слова, запах и вернуть к травматическому событию, из-за чего он снова может чувствовать себя использованным или обиженным.

Предупреждение о сексе

Есть много установок против секса и мастурбации, которые нам рассказывали с самого детства. Они бывают и религиозны, и нет.

В данный момент человек может быть очень увлечен и меньше думать об этих установках. Однако после оргазма она может начать думать не только в сексуальном ключе и тогда испытать большой стыд и определенное непонимание того, заслуживает ли она испытывать так много счастья и наслаждения. Этот микс и создает удрученное настроение.

Проблемы в отношениях

Если у вас с партнером недавно произошла ссора и вы не до конца ее прожили или есть раздражающие вас моменты и вы еще вообще их не обсудили, то это также может влиять на секс.

С одной стороны, вы получили удовольствие, а с другой - получили его с человеком, относительно которого сейчас испытываете не очень положительные эмоции.

Также печаль может появляться, если вы занимаетесь сексом больше со стороны "должен", а не "хочу". Тогда появляется ощущение использованности и того, что ваши потребности пренебрегли и вы должны были поставить чьи-то желания перед своими.

Негативное отношение к своему телу

Секс и мастурбация – это очень интимный процесс, когда свое тело сложно спрятать или украсить чем-нибудь дополнительным. Люди знают об этом и поэтому могут заострять свое внимание на складках или впадинах тела, на прыщах, шрамах, волосах, звуке своего голоса и т.д. Тогда сложно полностью раскрыться, расслабиться, открыться партнеру.

Некоторые люди также ощущают очень большую ясность ума после секса. Поэтому даже если во время секса они забыли о каких-то негативных мнениях о себе, то после оргазма они могут быстро возвращаться.

Почему женщины испытывают грусть после оргазма (фото: Freepik)

Нехватка "Аftercare"

Aftercare - это процесс ухода за собой или одно за другим после секса: объятия, поцелуи, общение, общая гигиена. Это создает момент не только физической, но и эмоциональной близости, позволяет обменяться опытами и убедиться, всем ли было комфортно.

Однако иногда о "aftercare" забывают: кто сразу встает и идет по душе, кто мгновенно засыпает, идет курить, играть в компьютерные игры, листать социальные сети и т.д. Но партнеры могут чувствовать одиночество и то, что их использовали исключительно как физический объект.

Дофаминовая яма

Во время оргазма мы испытываем очень много счастья, определенный подъем, который потом может резко пойти на убыль. Это как когда мы долго ждем праздника, он происходит и все идет хорошо, однако потом гости расходятся и появляется определенная грусть.

Общие стресс, тревожность и депрессия

Эти факторы влияют вообще на все сферы нашей жизни, и секс не исключение. Они могут быть менее выражены во время секса, но стремительно возвращаться после оргазма.

Как поддержать партнера после секса

Лучшее, что вы можете сделать сразу после оргазма - это дать поддержку и понимание того, что человеку сейчас сложно. Скажите, что вы готовы ее послушать, помочь и спросите, как лучше это сделать.

Кому нужно будет уединение, кому разговор о том, почему человек так чувствует себя, а кому - молчаливые объятия. Далее важно не придумывать себе причины самостоятельно и постоянно анализировать, что вы сделали не так.

Помните, что это не обязательно о вас или о моменте неудовлетворенности сексом. У партнера могут быть свои триггеры, на которые вы не всегда можете повлиять.