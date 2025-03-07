О любви и не только. 5 новых комедий, которые подарят веселое настроение на выходных

"Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"

Продолжение легендарной франшизы начинается с того, что главная героиня становится вдовой. Ее любимый умирает, она остается с двумя детьми и должна понять, как ей жить дальше. Сможет ли Бриджит влюбиться или вновь окажется в любовном треугольнике?

"Любовь зла"

Новая комедия расскажет о мужчине, который в прошлом был убийцей. Сейчас он пытается жить иначе, но прошлое все же его догонит. Главный герой снова вернется к событиям, от которых так хотел убежать. И окажется, что последствия некоторых решений действительно могут преследовать годами.

"Любовная афера"

А эта новая комедия расскажет о двух братьях, которые придумали аферу для спасения от нищеты. Они не хотят терять дом, а потому решили обмануть богатую женщину. Впрочем, у любви на это собственные планы. И поэтому весь план парней может превратиться в настоящую катастрофу.

"Дольче вилла"

Легкая комедия расскажет о мужчине, который пытается спасти свою дочь от большой ошибки. Она хочет отреставрировать старую итальянскую виллу, но ее отец видит в этом немало рисков. Впрочем, когда герой все же приедет в Италию, все изменится.

"Любовь навеки"

Смешной фильм о любви позволит вам максимально абстрагироваться и просто насладиться интересным сюжетом. В центре сюжета - молодая пара, которая хочет сыграть свадьбу. Но друзья и родственники будто намеренно делают все, чтобы рассорить молодоженов.

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