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Любовь или вымысел: как отличить настоящее чувство от других эмоций

Как отличить любовь от других чувств (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Любовь - это одно из самых прекрасных чувств. Но, к сожалению, оно не всегда вечно. Иногда любовь угасает, оставляя после себя только уныние и разочарование. Почему так происходит? Для начала спросите себя, была ли любовь? К сожалению, мы можем легко спутать это чувство с другими эмоциями.

С чем часто путают любовь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение в Telegram-канале "Психологическая поддержка".

С чем мы путаем любовь

Сексуальное влечение

Сексуальное влечение - это сильное чувство, но фокусируется на физическом аспекте отношений и может существовать без каких-либо эмоциональных привязок. Поэтому страсть всегда мимолетна.

Увлечение

В начале отношений мы часто увлекаемся партнером, его внешностью, достижениями, интеллектом, наделяем его идеальными качествами. Это чувство бывает очень сильным, но со временем может угаснуть, когда мы лучше узнаем партнера и его недостатки.

Одобрение

Некоторые люди, не получившие достаточно любви и поддержки в детстве, не верят в себя. Им кажется, что они ничего не стоят. Таким партнерам очень важно, чтобы их хвалили. Это дает им чувство, что они ценны и нужны, любимы.

Жалость

Люди с низкой самооценкой или склонные к созависимости часто ищут партнеров, которых нужно "спасти". Им может казаться, что они любят этого человека, когда на самом деле просто чувствуют сожаление к нему, а также свою значимость из-за постоянного самопожертвования, героизма.

Родительская забота

Женщина может заботиться о мужчине, переживать за него, как за ребенка. Человек может искать женщину, которая будет заботиться о нем и решать его проблемы. Важно понимать, что это может быть просто потребностью в заботе.

Как отличить любовь от других чувств

Любовь - это не только чувство, но и действие. Оно выражается в заботе, уважении, доверии, желании быть с партнером и делиться с ним своими мыслями, чувствами и переживаниями.

Любовь не заставляет вас страдать. Конечно, в любых отношениях могут быть трудности, но они не должны быть постоянными. Если вы всегда или часто чувствуете боль, разочарование или гнев, это может быть и не любовь.

Любовь не основывается на страхе. Вы не должны бояться реакций партнера или потерять его.

Любовь делает вас лучшим человеком. Оно вдохновляет, мотивирует к развитию, делает вас более уверенным в себе.

Помните, что любовь - это дар, требующий бережного отношения. Если оба партнера будут прилагать усилия, чтобы сохранить свою любовь, то она будет жить вечно.

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