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3 кризисных периода, которые могут случиться в браке и как с ними справиться

Пятница 01 марта 2024 20:03
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3 кризисных периода, которые могут случиться в браке и как с ними справиться Какой кризис может наступить в браке (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Любовные лодки иногда разбиваются под давлением рифов обыденности и быта. В браке может наступить кризисный период, когда пара сталкивается с проблемами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу психолога Ирины Кулик.

Период адаптации

После начала совместной жизни супруги должны решать вопросы обычной жизни, такие как распределение обязанностей, финансовые аспекты и приспособление к новому ритму жизни.

В такой период могут возникнуть определенные сложности, с которыми нужно справиться.

Кризис после рождения детей

Психолог рассказала, что появление детей может создать напряжение у супругов из-за смены ролей, ответственности за воспитание и нагрузки на отношения между партнерами.

Кризис в браке 15 лет и больше

К этому моменту супругам кажется, что их жизнь стала слишком однообразной. Все понятно, все надоело. Им становится скучно друг с другом, потому важно вернуть остроту чувств.

Как преодолеть кризис

Необходимо больше времени проводить друг с другом. Ходить на свидание, в кино, гулять, посещать вечеринки и мероприятия.

Также нужно открыто общаться. Говорите между собой о своих проблемах. Прислушивайтесь к мнению партнера и не забывайте о себе.

Важно проявлять терпение и уважение друг к другу. Не всегда все отвечает нашим ожиданиям, а работать над кризисом - это долгий и нелегкий процесс. Важно помнить, зачем и для кого вы хотите сохранить отношения.

Не убегайте от проблемы, ведь часто один или двое из пары начинают много работать, заливаются алкоголем или заводят романтические отношения в другом месте. Однако, таким образом, кризис не исчезнет, а конфликты наоборот могут обостряться.

Можно также обратиться к специалисту. Семейная и индивидуальная терапия помогает разобраться в ситуации и получить новый взгляд на проблему. Впрочем, это работает только при условии, когда человек хочет и готов делать определенные шаги по разрешению конфликта.

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