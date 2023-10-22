Любовница Бекхэма раскрыла всю правду о его изменах: "В его постели лежала модель"

Любовница Бекхэма отреагировала на откровение пары

По словам Ребекки, "Дэвид выставил себя бедолагой", но он наконец-то должен взять на себя ответственность.

"Вот все "бедный я"... Ему надо взять на себя ответственность. Он может говорить все, что угодно. Я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он выставляет себя жертвой, а меня - лжецом, будто эти все истории я выдумала. Он намекает, что это именно я заставила Викторию страдать", - сказала она.

Ребекка Лоос (фото: instagram.com/rebeccaloosofficial)

Также Лоос заявила, что любовницей спортсмена была не только она.

"У меня позвонил телефон. Это была Виктория, которая не могла связаться с Дэвидом. Я ответила, что не знаю где он, но она попросила его найти и не класть трубку. Я поднялась по лестнице и увидела перед дверью в спальню его телохранителей , сказала, что звонит жена и Дэвид вышел. За его спиной я увидела лежавшую на кровати модель. Это было так больно, я подумала тогда, что он дурак", - поделилась женщина.

Дэвид Бекхэм с супругой (фото: instagram.com/davidbeckham)

Ребекка также добавила, что это Дэвид активно проявлял инициативу к ней, хотя сам Бекхэм подчеркивает, что это она его соблазнила.

"Он любил изучать испанскую культуру, еду. Помню, как когда-то я вывозила его в багажнике своего автомобиля из отеля, который "заблокировали" журналисты и поклонники. Он хотел посмотреть на Мадрид. Затем у него возникла "мягкая зависимость" к меня - он пытался держать меня за руку, пока никто не видит. Он выделил меня, заставил чувствовать себя особенной. Сначала это был дружеский флирт, переросший во что-то сексуальное", - поделилась женщина.

Дэвид Бекхэм с супругой (фото: instagram.com/davidbeckham)