С какого возраста можно оформить идентификационный код и зачем он ребенку

В Украине паспорт гражданина несовершеннолетние могут получить с момента исполнения 14-летнего возраста. Вместе с тем, становится возможным получение идентификационного кода. Однако зачем он нужен ребенку, который не работает и не платит налоги?

Styler разобрался в этом вопросе и собрал всю необходимую информацию в материале ниже.

С какого возраста можно оформить идентификационный код

В Украине родители могут оформить ребенку идентификационный код в двух случаях:

во время государственной регистрации рождения ребенка

после того как ребенку исполнилось 14 лет

В первом случае Учетная карточка физического лица не заполняется, а регистрация осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявлении о государственной регистрации рождения.

Во втором случае регистрация осуществляется на основании сведений, содержащихся в заявлении-анкете, которое подается при оформлении паспорта гражданина Украины. При этом Учетная карточка физического лица все еще не заполняется.

Зачем ребенку так рано иметь идентификационный код

Получение паспорта гражданина Украины и карты налогоплательщика является взаимосвязанным процессом, ведь без второго не будет первого. Таким образом, как только ребенку исполнилось 14 лет, он приобретает новые права, которые становятся возможными именно благодаря наличию документов.

Среди них:

самостоятельно распоряжаться своими средствами

открывать банковские счета

распоряжаться алиментами

осуществлять права на результаты своей творческой или интеллектуальной деятельности

возможность заключать сделки в электронной форме

самостоятельно передвигаться по стране разными видами транспорта, кроме авто

выполнять легкую физическую или интеллектуальную работу в период каникул

У ребенка может быть карта налогоплательщика с самого рождения (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

То есть видим, что ребенок, получивший статус несовершеннолетнего, может иметь более широкий перечень возможностей, если у него есть идентификационный код и паспорт.

Как сделать ребенку карту налогоплательщика

Подать в фискальный орган учетную карточку физического лица - налогоплательщика по форме № 1ГР.

Вместе с ним нужно предъявить документ, удостоверяющий человека, в котором содержится информация, необходимая для регистрации, реквизиты (ФИО, дата рождения, место рождения, место жительства, гражданство).

Учетные карточки детей до 14 лет представляются родителями или одним из родителей при наличии свидетельства о рождении ребенка и документа, удостоверяющего личность одного из родителей.

Если свидетельство о рождении лица до 14 лет было выдано не на украинском, подается его заверенный перевод на украинский язык и копия.

Идентификационный код можно получить в течение трех рабочих дней со дня обращения.

В местном ЦОАУ вам предоставят всю необходимую информацию для оформления документов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Обратите внимание: украинцы, у которых нет постоянного места жительства или временно находятся не в своем населенном пункте, должны обратиться в любой фискальный орган. Срок выдачи увеличится до недели.

В отличие от паспорта идентификационный код не нужно менять в течение недели. Он остается единственным.

Когда нужно оформлять паспорт

Оформить первый паспорт нужно в течение месяца с 14-летнего дня рождения. Однако никакого наказания за несвоевременность нет, вы заплатите за изготовление документа.

Первый паспорт в форме карты выдается на 4 года. То есть в возрасте 18 лет его нужно заменить другим.

Для получения услуги с собой нужно иметь:

свидетельство о рождении

справку о регистрации места жительства (при наличии)

документы, удостоверяющие личность хотя бы одного из родителей

Кроме того, с 14 лет можно использовать цифровой паспорт в приложении "Дія". Однако авторизоваться в нем можно только при наличии банковского счета через BankID.