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Кого не призвуть в армію в 2020 році: міністр дав остаточну відповідь

П'ятниця 17 липня 2020 13:44
Кого не призвуть в армію в 2020 році: міністр дав остаточну відповідь
Призов 2020 в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Міністр оборони України Андрій Таран розповів, кому дадуть відстрочку від армії

Призов в армію 2020 в Україні - питання, яке хвилює багатьох молодих людей.

Для вступників у вищі навчальні заклади буде діяти відстрочення призову. Абітурієнти зможуть вільно реалізувати своє право на отримання освіти. Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран під час години запитань до уряду.

Він ще раз нагадав, що на службу юнаки 18-19 років підуть тільки за власним бажанням, насильно ніхто нікого тягти не буде.

"Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни у віці 18-19 років можуть бути призвані на військову службу тільки за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою", - сказав Таран.

За словами міністра, цього року до призову готують 16 тисяч 460 осіб. В тому числі, в Збройні сили України - 9 тисяч осіб, в Нацгвардію - 5460 осіб, у Державну прикордонну службу - 1,3 тисячі осіб, Державної спецслужби транспорту - 700 осіб.

"Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування ЗСУ та інших військових формувань 9 тисяч 465 осіб, що становить 57,5% від загального плану", - зазначив глава Міноборони.

Раніше ми писали про те, що в Україні абітурієнтів все одно забирають в армію, а також розповідали, що робити, якщо прийшла повістка.

До речі, у МОН України висловилися щодо призову в 2020 році і пояснили, що будуть робити зі школярами та випускниками внз.

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