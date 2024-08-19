Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

В наши дни мало кому нужны кошки для охоты на крыс или собаки для охраны скота, но многие все еще предпочитают держать животных в своих домах.

Морская свинка

Морская свинка (Cavia porcellus) - небольшой грызун, одомашненный в Перу около 3000 лет назад. Сначала использовали их как еду, а в качестве домашних животных они стали популярны в 19 веке.

Существует 13 пород морских свинок, от короткошерстных абиссинских до вьющихся тексельских. Они весят от 0,5 до 1,4 кг и имеют длину от 20 до 40 см. Несмотря на небольшой размер, морские свинки нуждаются в ежедневной уборке и могут жить до 7-8 лет.

Эти социальные животные чувствуют себя лучше в паре, и их нужно содержать в группах не менее двух человек. В приюте для животных или зоомагазине, где вы нашли морских свинок, вам смогут подсказать, какие два (или три) человека уживаются вместе.

Морская свинка (изображение: Википедия)

Леопардовый геккон

Леопардовый геккон (Eublepharis macularius) - это милый и интересный выбор для любителей рептилий. Они имеют пятна, как у леопарда, так и маленькие розовые языки. Взрослые гекконы вырастают до 20-25 сантиметров длиной.

В отличие от других гекконов, леопардовые гекконы не могут лазить по стенам, поэтому риск их побега минимален. Они дружелюбны к случайным прикосновениям, но лучше им оставлять в покое, нужно только обеспечить лампу для обогрева, пищу (мучные черви и сверчки) и воду.

Важно не тянуть гекконов за хвосты, потому что они могут сбрасывать их, как другие ящерицы. Новый хвост вырастет, но не будет столь же красивым как оригинал.

Пятнистый эублефар поедает сверчка (изображение: Википедия)

Бородата агама

Бородата агама (Pogona vitticeps) - отличный выбор для домашнего питомца. Эти ящерицы не только смотрятся интересно с их бородой и цветными шипами, но и хорошо подходят для общения, ведь они терпеливы к прикосновениям и активно исследуют окружающую среду.

Бородатые агамы всеядны, поэтому их рацион включает не только насекомых, но и салат из овощей, таких как листовая капуста и болгарский перец.

Бородата агама (изображение: Википедия)

Кролик

Кролики поначалу были одомашнены для еды, но сейчас они стали великолепными домашними животными. Все домашние кролики произошли от европейского кролика (Oryctolagus cuniculus).

Домашние кролики, живущие в помещении, могут жить вдвое дольше, чем содержащиеся на улице. Кролики очень социальные, поэтому важно относиться к ним как к членам семьи. Они умны и могут научиться пользоваться лотком как кошки.

Несмотря на мягкость и пушистость, кролики не всегда любят, когда их берут на руки. Кроликам нравится сидеть рядом с хозяевами, но часто не нравится, когда их сильно обнимают.

Голландский вислоухий кролик (изображение: Википедия)

Волнистый попугайчик

Волнистые попугайчики (Melopsittacus undulatus) являются одними из самых популярных домашних птиц в США. Они известны своей яркой окрашенностью и дружеским характером, что делает их отличными компаньонами.

Они также очень общительны и любят, когда их гладят. Волнистые попугайчики могут научиться щебетать, болтать и свистеть, что делает их замечательными компаньонами.

Поскольку волнистые попугайчики - социальные птицы, им лучше жить в паре. Обеспечьте им большую клетку (не менее 30,5 х 45,7 х 45,7 см), чтобы они имели достаточно места для полетов и исследования окружающей среды.

Волнистый попугай (изображение: Википедия)