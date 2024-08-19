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Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Понедельник 19 августа 2024 21:20
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Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев Лучшие животные на роль домашнего питомца (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

В наши дни мало кому нужны кошки для охоты на крыс или собаки для охраны скота, но многие все еще предпочитают держать животных в своих домах.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из пяти животных, которые точно будут хорошими домашними питомцами.

Морская свинка

Морская свинка (Cavia porcellus) - небольшой грызун, одомашненный в Перу около 3000 лет назад. Сначала использовали их как еду, а в качестве домашних животных они стали популярны в 19 веке.

Существует 13 пород морских свинок, от короткошерстных абиссинских до вьющихся тексельских. Они весят от 0,5 до 1,4 кг и имеют длину от 20 до 40 см. Несмотря на небольшой размер, морские свинки нуждаются в ежедневной уборке и могут жить до 7-8 лет.

Эти социальные животные чувствуют себя лучше в паре, и их нужно содержать в группах не менее двух человек. В приюте для животных или зоомагазине, где вы нашли морских свинок, вам смогут подсказать, какие два (или три) человека уживаются вместе.

Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Морская свинка (изображение: Википедия)

Леопардовый геккон

Леопардовый геккон (Eublepharis macularius) - это милый и интересный выбор для любителей рептилий. Они имеют пятна, как у леопарда, так и маленькие розовые языки. Взрослые гекконы вырастают до 20-25 сантиметров длиной.

В отличие от других гекконов, леопардовые гекконы не могут лазить по стенам, поэтому риск их побега минимален. Они дружелюбны к случайным прикосновениям, но лучше им оставлять в покое, нужно только обеспечить лампу для обогрева, пищу (мучные черви и сверчки) и воду.

Важно не тянуть гекконов за хвосты, потому что они могут сбрасывать их, как другие ящерицы. Новый хвост вырастет, но не будет столь же красивым как оригинал.

Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Пятнистый эублефар поедает сверчка (изображение: Википедия)

Бородата агама

Бородата агама (Pogona vitticeps) - отличный выбор для домашнего питомца. Эти ящерицы не только смотрятся интересно с их бородой и цветными шипами, но и хорошо подходят для общения, ведь они терпеливы к прикосновениям и активно исследуют окружающую среду.

Бородатые агамы всеядны, поэтому их рацион включает не только насекомых, но и салат из овощей, таких как листовая капуста и болгарский перец.

Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Бородата агама (изображение: Википедия)

Кролик

Кролики поначалу были одомашнены для еды, но сейчас они стали великолепными домашними животными. Все домашние кролики произошли от европейского кролика (Oryctolagus cuniculus).

Домашние кролики, живущие в помещении, могут жить вдвое дольше, чем содержащиеся на улице. Кролики очень социальные, поэтому важно относиться к ним как к членам семьи. Они умны и могут научиться пользоваться лотком как кошки.

Несмотря на мягкость и пушистость, кролики не всегда любят, когда их берут на руки. Кроликам нравится сидеть рядом с хозяевами, но часто не нравится, когда их сильно обнимают.

Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Голландский вислоухий кролик (изображение: Википедия)

Волнистый попугайчик

Волнистые попугайчики (Melopsittacus undulatus) являются одними из самых популярных домашних птиц в США. Они известны своей яркой окрашенностью и дружеским характером, что делает их отличными компаньонами.

Они также очень общительны и любят, когда их гладят. Волнистые попугайчики могут научиться щебетать, болтать и свистеть, что делает их замечательными компаньонами.

Поскольку волнистые попугайчики - социальные птицы, им лучше жить в паре. Обеспечьте им большую клетку (не менее 30,5 х 45,7 х 45,7 см), чтобы они имели достаточно места для полетов и исследования окружающей среды.

Кого выбрать? Топ-5 лучших домашних питомцев

Волнистый попугай (изображение: Википедия)

Раньше мы рассказывали, что может пойти не так ли? Вам нужно это знать, если планируете завести морскую свинку и особенности ее содержания.

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При написании материала были использованы источники: Animals How Stuff Works, the Spruce Pets.

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