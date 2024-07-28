5 уникальных пород собак, родом из Китая

Собаки были частью китайской культуры более 7000 лет. Их использовали в качестве охранников, пастухов, охотников и компаньонов с тех пор, как они были одомашнены.

Мопсы

Высота: 28-32 см

Вес: 6,5-8 кг

Продолжительность жизни: 13-15 лет.

Мопсы являются одной из самых популярных пород семейных собак благодаря своему милому, дружескому поведению и небольшому размеру. Они также являются одной из самых древних пород в мире.

Исследователи считают, что мопсы возникли в Китае около 400 г. до н.э. как компаньон тибетских буддийских монахов. Одни гипотезы связывают мопсы с тибетскими мастифами, в то время как другие утверждают, что он связан с пекинесом.

Мопс на тренировке по плаванию (фото: Википедия)

Пекинес

Высота: до 20 см

Вес: 4-5 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Пекинесов также называют "солнечными собаками". Они были домашними питомцами китайской королевской семьи и крепко вошли в китайский фольклор. Существует даже легенда, свидетельствующая, что пекинесы были созданы, когда Будда убавил льва до размеров маленькой собаки.

На самом деле пекинесы, скорее всего, появились в результате скрещивания большей собаки с игрушечными в Китае. Они были любимыми и очень заботливыми домашними животными среди китайской королевской семьи на протяжении тысяч лет.

Пекинес на выставке (фото: Википедия)

Ши-тцу

Высота: до 30 см

Вес: 4,5-8 кг

Продолжительность жизни: 10-16 лет.

Ши-тцу - маленькая игрушечная собачка с игривым характером, названная так из-за своего сходства с большими кошками. Ее китайское название произошло от слова "лев".

Подобно пекинесам и мопсам, ши-тцу на протяжении веков ценились китайской знатью и считались благородной собакой Китая.

Собака породы ши-тцу (фото: Википедия)

Китайская хохлатая

Высота: 23-33 см

Вес: 2-6 кг

Продолжительность жизни: 13-18 лет.

Поскольку китайская хохлатая собака имеет очень раннее происхождение, никто точно не знает, когда и как была выведена эта порода. Некоторые предполагают, что голые собаки из Африки были завезены в Китай и скрещены с более мелкими, игрушечными собаками, ради уникальной внешности.

Китайские хохлатые собаки были популярными питомцами на китайских торговых судах для охоты на вредителей.

Китайская хохлатая собака (фото: Википедия)

Японский хин

Высота: 20-25 см

Вес: 1,5-3,5 кг

Продолжительность жизни: 10-14 лет.

Вопреки своему названию, японский хин, как полагают, возник в Китае. Будучи близкими родственниками тибетских спаниелей, они были подарком китайского императора японской королевской семьи.

Известный своим кошачьим, спокойным и ласковым поведением, японский хин стал чрезвычайно популярен среди японской знати более 1000 лет назад. Позже, когда Япония начала торговать с другими странами, японский хин стал традиционным подарком морским офицерам или продавался торговцам и морякам.

Японский хин (фото: Википедия)