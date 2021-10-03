Кого не можна вибирати в хресні дитині: прислухайтеся до цих порад

Обряд хрещення дитини є важливим таїнством в житті малюка. Хресні батьки стають духовними наставниками та оберігають дитину довгі роки. Тому до вибору хресних потрібно підходити вдумливо і відповідально.

Кого не можна брати в хресних батьків для дитини – читайте нижче в нашому матеріалі.

Кого брати в хресні категорично не можна

Дівчат молодше 14 років і хлопців молодше 15 років. У церкві вважається, що занадто юні хресні не зможуть прищепити малюкові духовність, оскільки вони самі ще є дітьми.

Не можна брати в хресні ченців і черниць. А ось священник стати хрещеним батьком може.

Людей з будь-якими психічними захворюваннями або недієздатні.

Сімейну пару. Хресні батьки не повинні бути пов'язані сімейними узами між собою. Не варто брати й близьких друзів, які дружні між собою або перебувають у відносинах – кумам не можна одружитися між собою.

Вважається, що самотніх людей теж не варто вибирати в хресних – вони можуть передати свою долю дитині. Це стосується також вдів і вдівців.

Власні батьки також не можуть стати духовними наставниками. Прийомні батьки теж не годяться на цю роль.

Не може стати хрещеним людина, яка сповідує іншу віру або атеїстів.

Популярні забобони про хресних

Вважається, що вагітні жінки не можуть стати хрещеною матір'ю. Але це не так. Найголовніше, щоб майбутня хрещена мама добре себе почувала, могла без шкоди для здоров'я пройти всі обряди та хотіла стати наставницею для малюка.

За старих часів не брали в хресні людей, у яких за різними обставинами помер хрещеник. Це вважалося найстрашнішою прикметою.

Родичі дитини - старші брати та сестри, дядьки та тітки – можуть бути хрещеними для малюка.

У деяких випадках дозволяється один хрещений батько: для хлопчика особливо важливий хрещений батько, для дівчинки – хрещена мама.