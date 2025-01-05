Из какого мяса нельзя делать тушенку

Тушенка - это универсальный продукт, который может пригодиться в любой ситуации. Но не все мясо подходит для ее приготовления.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, из какого мяса можно, а из какого нельзя делать тушенку, и почему.

Какое мясо не подходит для тушенки

Мясо, содержащее много жира

Не рекомендуется готовить тушенку из слишком жирного мяса, например, из свиных обрезков. Большое количество жира при длительном хранении может стать причиной окисления, что приведет к появлению неприятного запаха и вкуса. Кроме того, жир может повлиять на герметичность банки, что увеличивает риск порчи продукта.

Слишком постное мясо

Филе или другие постные части мяса во время длительного приготовления могут стать сухими и жесткими. Полное отсутствие жира не позволит мясу оставаться сочным.

Старое мясо

Несвежее или замороженное мясо категорически нельзя использовать для тушенки. Оно может содержать вредные бактерии, которые во время консервирования не всегда уничтожаются. В результате вы рискуете получить продукт, опасный для здоровья.

Дичь и экзотическое мясо

Хотя некоторые считают, что мясо пойманных диких животных, такое как оленина или кабанятина, придаст тушенке особый вкус, подавляющее большинство врачей и опытных кулинаров не советуют делать тушенку в домашних условиях из дичи.

Ведь такое мясо может содержать паразитов (например, трихинеллы), которые трудно уничтожить даже при термической обработке. Однако, если это мясо куплено в магазине и прошло соответствующие проверки и обработки перед этим, - то оно вполне подходит для приготовления из консервы.

Мясо лошади

Лошадиное мясо из-за его плотной текстуры и специфического вкуса также не является рекомендованным выбором для приготовления тушенки.

Мясо с большим количеством сухожилий и пленки

Во время стерилизации сухожилия могут выделять специфические желеобразные вещества, которые ухудшат вкус тушенки, а также сделают ее чрезмерно густой или липкой. Кроме того, они затрудняют процесс жевания. Ну и, конечно, такое мясо очень долго готовится и даже после длительной термической обработки останется жесткими.

Правильный выбор мяса для тушенки - залог того, что продукт будет безопасным для потребления и сможет долго храниться. Использование непригодного мяса может привести к порче тушенки даже при соблюдении условий хранения, развитию опасных для здоровья бактерий, в частности ботулизма, а также неприятного вкуса или запаха, которые сделают продукт непригодным к употреблению.

Не любое мясо подходит для изготовления тушенки (фото: скриншот видео)

Какое мясо лучше всего подходит для приготовления тушенки

Для приготовления вкусной и качественной тушенки лучше всего подходят виды мяса, которые имеют достаточное количество соединительной ткани и жира. Именно они придают тушенке сочности и насыщенного вкуса. Оптимальными вариантами являются:

говядина (лучше брать мякоть с небольшим количеством жира, например, из лопатки или тазобедренной части, потому что эти части мяса во время длительного томления становятся мягкими и сочными)

свинина (без сала) (лучше всего подходит шея или корейка со шкуркой, так как жир в этих частях мяса придаст тушенке сочности)

баранина

курятина.

Лайфхаки и советы для приготовления вкусной тушенки

Следуя этим простым советам, вы сможете выбрать идеальное мясо для приготовления вкусной и качественной тушенки:

Для сочной тушенки выбирайте мясо с небольшой прослойкой жира. Во время приготовления он растает и сделает мясо сочным.

Лучше выбрать мясо из лопатки, шеи или тазобедренной части.

Выбирайте свежее мясо яркого цвета без посторонних запахов и кровянистых пятен.

Обратите внимание на цвет жира: белый жир свидетельствует о свежести мяса, а желтый - о том, что мясо может быть старым.

Проверьте мясо на ощупь: свежее мясо должно быть упругим и быстро восстанавливать форму после нажатия.

Нарезайте мясо на средние кусочки, чтобы оно равномерно протушилось.

Зимой мясо животных, как правило, жирнее и вкуснее, чем летом.

Кроме классических специй (лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец) можно добавить тимьян, сушеный чеснок, майоран или гвоздику для интересного аромата. Но не кладите слишком много соли - лучше досолить готовое блюдо перед употреблением.

Используйте стерилизованные банки для предотвращения порчи. Их можно обработать паром, в духовке или микроволновой печи. Крышки тоже обязательно прокипятите 5-7 минут.

Попробуйте добавить в тушенку немного моркови, лука или даже сушеных грибов. Для особой нежности добавьте немного сливочного масла или томатной пасты.

Автоклав - идеальный вариант для приготовления тушенки дома. Это устройство обеспечивает равномерный нагрев и стерилизацию.

Важно! Хранить тушенку надо в темном прохладном месте. Срок хранения домашней тушенки составляет 6-12 месяцев. Если заметили вздутие крышки или посторонний запах - не употребляйте продукт.