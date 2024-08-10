Кодекс пиратов: известный историк опровергла мифы о быте морских преступников

У пиратов были свои правила и кодексы

Жизнь и быт пиратов широко освещаются в голливудских фильмах и книгах для детей. Преимущественно их представляют в качестве бойцов, анархических головорезов, которые грабят и убивают всех без особого разора.

Но на самом деле пираты создавали общество на борту своих кораблей и руководствовались определенным сводом правил, известным как Кодекс пирата.

По словам известного историка Ребекки Саймона, кодексы пиратов были не причудливыми сказками, а действительностью.

Например, кодексы пиратов Неда Лоу и Бартоломью Робертса были задокументированы и опубликованы в лондонских газетах во время конца Золотого века пиратства в 1720-х годах, и они определяли повседневную жизнь и управление в открытом море.

Есть и другие кодексы - в 1724 году была написана книга "Общая история пиратов", где было много биографий морских преступников.

Капитана выбирали всей командой

Эти кодексы определяли все - от должностных обязанностей до распределения добычи. И этим было доказано, что даже в беззаконии есть порядок и чувство справедливости. Эта демократия распространялась и на быт - избрание и смещение капитанов, внутренние правила внутри коллектива и на корабле.

"Нужно было быть очень организованным. У вас должны были быть четкие правила, потому что как пират вы сталкиваетесь со смертью ежесекундно дня, больше, чем если вы торговец, рыбак или член Королевского флота. Пираты выходят и атакуют, чтобы получить товары, которые они хотят. Чтобы все это пережить, они должны быть очень тщательно подготовлены. Каждый должен иметь план игры. Пираты не нападали бесконтрольно. Ни в коем случае. Все они имели свою роль", - говорит историк.

Цель пиратов - не только драгоценности

Целью пиратов было не только золото и драгоценности, но и практичные товары, которые они могли продать. Каждый корабль - это было отдельное сообщество, в котором ценили справедливость и равные возможности, что порой резко контрастировало с жестокой классовой системой на суше.

Знаменитый наряд пиратов, который нам показывают в книгах - не более чем выдумка, сформировавшаяся в результате многовековых рассказов. И хотя в обществе много рассказов о зарытых сокровищах и ярком пиратстве, реальность была более похожа на выживание и оппортунизм.

Для пиратов важными вопросами были - еда и питание. И они ценили некоторые продукты за их пользу для здоровья. На пиратском корабле каждый имел сумму денег, которую получал в соответствии с иерархией и уровнем своих навыков.

Квартирмейстер отвечал за раздачу всей добычи или ворованного. Если кого-то поймали на том, что он забрал больше своей доли, это становилось огромным скандалом, и закончиться он мог суровым наказанием, которое выбирал весь экипаж.

"Большинство пиратов начинали как бедные моряки, но как пираты они могли стать богатыми. Если бы пирату повезло, он мог заработать достаточно за один-два года, а затем уйти на пенсию и жить комфортно. Люди также испытывают болезненное увлечение этими жестокими людьми, которые совершают преступления. Подумайте обо всех подкастах о настоящих преступлениях и настоящих преступлениях практически на каждом потоковом сервисе сегодня. Нас это просто привлекает. Так было и с пиратством", - рассказывает Ребекка Саймон.

Она добавила, что в 17-18 веке "клад" означало просто "ценное". Поэтому 50% составляли вещи, которые они хранили, чтобы пополнить запасы. Остальные 50% составляли товары, которые они продавали - текстиль, вино, ром, сахар и к сожалению, случайные порабощенные лица, тоже считавшиеся грузом.

Пираты не защищали угнетенных

"Существует также большое заблуждение, что пираты защищали угнетенных: они ненавидели рабство и освобождали порабощенных людей. Они ненавидели коррумпированную власть. Это не правда. Они все же были людьми своего времени. Черная Борода, он же Эдвард Тич, действительно захватил корабль рабов и включил этих рабов в свой экипаж. Но позже он продал их в рабском порту", - рассказала историк.

Также она возразила, что пираты были геями или бисексуалами - в то время таких понятий даже не существовало. Это был скорее ситуативный гомосексуализм, возникавший из-за замкнутого окружения и пребывания в изоляции в течение длительного времени. И это точно были не все пираты.

Никаких однополых браков на пиратских кораблях не было, говорит историк. Но они практиковали так называемый мателотаж - официальное соглашение, согласно которому вас легально соединяли с кем-то, кто получит ваши блага после смерти.

Почему пиратство стало угасать

Было несколько причин, почему пиратство начало угасать в 1720-х годах. Первое - это увеличение присутствия Королевского военно-морского флота, поэтому моря стали более интенсивно патрулироваться, и стало труднее зарабатывать на жизнь пиратом.

Губернаторы колоний и колонисты больше не поддерживали пиратов, как прежде, поэтому они теряли свои союзы и защиту. Многие лидеры пиратов, являвшихся ветеранами войны за испанское наследие как каперы, были убиты в бою до 1720 года.

Да и это просто становилось очень рискованным. К 1730 году вспыхнуло много войн, требовавших людей, умеющих плавать и воевать. Пиратам предлагали помилование, если соглашались стать каперами.

Практически они становились наемниками правительства на море, где они по договору нападали на определенных противников и в качестве оплаты им оставалось 80% награбленного. Многие пираты решили, что это прибыльнее и стабильнее.