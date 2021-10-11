Княжа печатка Мазепи: вчені розповіли про сенсаційну знахідку (відео)

Дослідники називають знахідку сенсаційною, адже раніше така печатка не значилася в каталогах, і підтверджень її існування в істориків не було.

Дану печатку, яка підтверджує його княжий титул, Мазепа отримав від імператора Священної Римської імперії Йозефа I в 1707 році (за 2 роки до своєї смерті).

Володіє артефактом тепер приватний колекціонер з Києва Олексій Шереметьєв, який купив печатку ще 8 років тому у чоловіка з Черкаської області, а той розповідав, що знайшов її в річці.

Ймовірно, печатка була загублена на шляху відступу Мазепи зі шведським королем Карлом XII на переправі якраз в тому регіоні.

В експозиції заповідника разом з печаткою виставили також копію документа з віденського архіву, в якому Мазепа просить про надання йому княжого титулу.

Княжа печатка гетьмана Івана Мазепи буде в експозиції в Батурині ще місяць (фото: скріншот)

Також досі вважалося, що відповідного диплома гетьман не отримував.

"Насправді, самого диплома теж ще ніхто не бачив, але ось печатка є свідченням того, що Мазепа прийняв цей титул і використовував його в побуті. Надання князівського титулу означало визнання власне його як особистості та визнання його держави. Держава називалася Військо Запорозьке", - розповіла вчений секретар Національного заповідника Наталія Саєнко.

Масивну срібну печатку з княжим гербом гетьмана атрибутувала російський історик Тетяна Таїрова, яка вже 18 років досліджує постать Мазепи.

Відео: виявлена княжа печатка гетьмана Мазепи, отримана від імператора Священної Римської імперії