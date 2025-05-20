Клеш, "подковы" и вышивка: Андре Тан назвал трендовые джинсы, которые должны быть в гардеробе каждой модницы

Джинсы "подковы"

Джинсы-"подковы" - это джинсы с очень широкими штанинами, которые имеют характерную форму, напоминающую подкову или дугу. Такие джинсы обычно резко расширяются от талии вниз, имеют изогнутую форму брюк, которая визуально создает эффект "подковы". Часто заужены внизу, что усиливает контраст с широким бедром.

"Эти джинсы на самом деле - новый тренд, но немного забытый. Для тех, кто хочет сделать акцент на талии и на бедрах. Выглядят очень стильно. Сочетать их можно как с кедами, так и с босоножками на каблуках", - отметил Тан.

Трендовые джинсы на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсы с флористической вышивкой

Джинсы с флористической вышивкой - это модели, украшенные вышитыми цветочными орнаментами, которые сочетают в себе эстетику денима и декоративное искусство.

В тренде - вышивка в виде цветов, веточек, трав или листьев, может быть мелкой или большой, яркой или тональной. Часто размещается на бедрах, возле карманов, по низу штанин или на задних карманах.

"Эти джинсы точно для тех, кто хочет выделяться из толпы. Вышивка на джинсах - это не только тренд, но и способ выразить себя с помощью одежды. Они делают ваш образ более ярким, и даже повседневный стиль делают очень изысканным", - рассказал модельер.

Джинсы с цветочными мотивами на лето 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Джинсы клеш

Джинсы клеш - это модель джинсов, в которых штанины постепенно расширяются от колена вниз, создавая эффект "колокола" или "трубы". Они стали настоящей классикой, которая периодически возвращается в моду - и 2025 год не стал исключением.

"Они не просто вернулись, они стали мастхэвом этого сезона. Это чудесный вариант для тех, кто хочет совмещать комфорт и элегантность. Они удлиняют ноги, чудесно подходят под любую обувь. Это классика", - подытожил Андре Тан.

Джинсы клеш в тренде 2025 (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан - один из самых известных украинских дизайнеров, основатель бренда ANDRE TAN, регулярно представляющий коллекции на Ukrainian Fashion Week.

Он специализируется на сочетании высокой моды с элементами практического гардероба и создает вещи, которые подчеркивают фигуру и соответствуют актуальным трендам.