Клопотенко рассказал, какой ингредиент кардинально изменяет вкус привычного винегрета (видео)

Салат "Винегрет" знаком и привычен для всех украинцев. Кроме простоты приготовления, он еще очень полезен, ведь содержит только вареные сезонные овощи и никаких дополнительных соусов.

Однако кулинарный экспериментатор Евгений Клопотенко рассказал, что необычного добавляет в винегрет.

Ингредиенты

две штуки отварного картофеля

одна большая морковь

две отварные свеклы

столовая ложка американской горчицы

столовая ложка винного уксуса

четыре столовых ложки оливкового масла

250 грамм белой консервированной фасоли

две чайные ложки смеси трав для салатов

соль и перец по вкусу

Среди инноваций Клопотенко отсутствие квашеных огурцов. Вместо них предлагает использовать уксус, американскую горчицу и оливковое масло. Кроме того, шеф-повар добавляет белую фасоль, которую обычно не кладут.

Пошаговый рецепт винегрета

Предварительно сварите картофель, морковь и свеклу. Нарежьте овощи большими кусочками. Обычно винегрет режут мелкими кубиками, поэтому вы можете выбрать способ, который вам нравится. Выложите все в миску.

Откройте банку консервированной фасоли, слейте воду и добавьте в миску к овощам. Сделайте соус для винегрета. В миску выложите горчицу, добавьте винный уксус и щепотку соли. Затем тонкой струйкой вливайте масло, перемешивая венчиком.

Добавьте смесь в миску и перемешайте. Заправьте винегрет соусом и снова тщательно перемешайте. Отведайте и добавьте соли и перца по вкусу, в случае необходимости.