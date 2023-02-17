Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

Как улучшить картофельное пюре?

Клопотенко отмечает, что картофель хорошо сочетается с любыми квашеными и маринованными продуктами.

Он рекомендует в пюре добавить сливочное масло и квашеную капусту. Так вам будет очень вкусно.

Также Евгений предлагает вместо капусты можно использовать соленые огурцы и оливки. Вы можете экспериментировать с добавлением интересных продуктов.

Секрет идеального пюре

Основной совет кулинара - когда будете варить картофель для пюре, обязательно добавьте лавровые листья и горошины душистого перца, чтобы блюдо получилось более ароматным.

"Пюре с квашеной капустой – это уже самостоятельное блюдо, но его можно подавать и как гарнир", – рассказал Евгений.

Также для варки лучше всего выбирать сорта картофеля, которые содержат максимальное количество крахмала. Ориентируйтесь на мякоть – она будет желтого цвета. Впрочем, определенных правил нет, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Также можете попробовать сделать пюре из батата.

В картофельное пюре можно добавлять не только молоко и сливочное масло. Чем больше, тем лучше, идеально – целая пачка (200 г) на 1 кг картофеля. В качестве заправки подойдет сметана, сливки, греческий йогурт и даже кокосовое масло. Важное условие – заправка должна быть теплой.

Чем мельче нарежете картофель, тем быстрее он сварится.