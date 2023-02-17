Клопотенко рассказал, как приготовить идеальное картофельное пюре

Картофельное пюре – это гарнир, который обожает большинство людей. Но не у всех получается это блюдо идеальным образом.
О том, как придать "изюминку" картофельному пюре рассказал в Telegram-канале ресторатор и кулинар Евгений Клопотенко.
Клопотенко отмечает, что картофель хорошо сочетается с любыми квашеными и маринованными продуктами.
Он рекомендует в пюре добавить сливочное масло и квашеную капусту. Так вам будет очень вкусно.
Также Евгений предлагает вместо капусты можно использовать соленые огурцы и оливки. Вы можете экспериментировать с добавлением интересных продуктов.
Основной совет кулинара - когда будете варить картофель для пюре, обязательно добавьте лавровые листья и горошины душистого перца, чтобы блюдо получилось более ароматным.
"Пюре с квашеной капустой – это уже самостоятельное блюдо, но его можно подавать и как гарнир", – рассказал Евгений.
Также для варки лучше всего выбирать сорта картофеля, которые содержат максимальное количество крахмала. Ориентируйтесь на мякоть – она будет желтого цвета. Впрочем, определенных правил нет, все зависит от ваших вкусовых предпочтений. Также можете попробовать сделать пюре из батата.
В картофельное пюре можно добавлять не только молоко и сливочное масло. Чем больше, тем лучше, идеально – целая пачка (200 г) на 1 кг картофеля. В качестве заправки подойдет сметана, сливки, греческий йогурт и даже кокосовое масло. Важное условие – заправка должна быть теплой.
Чем мельче нарежете картофель, тем быстрее он сварится.
Напомним, что Клопотенко дал рецепт легендарных сырников.
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