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Клопотенко розкрив секрет ідеальної запіканки з кабачків всього за 25 хвилин

Автор: Світлана Мащенко

Євген Клопотенко поділився рецептом ідеальної запіканки з кабачків, в яку він додав сир і томатний сік. Ресторатор запевняє - страва готується всього за 25 хвилин, а її смак точно не залишить нікого байдужим.

Про це кулінар розповів на своєму особистому сайті.

Фото: запіканка з кабачків за рецептом Євгена Клопотенка (klopotenko.com)

Інгредієнти для запіканки:

  • Кабачки середнього розміру - 2 шт.
  • Томатний сік - 200 мл
  • Твердий сир - 100 г
  • Вершкове масло - 20 г
  • Сіль і перець за смаком

Покрокове приготування страви

Візьміть 2 середніх кабачка, розріжте уздовж. Шматки повинні вийти товщиною приблизно 2-3 мм.

Потім візьміть 100 г твердого сиру і натріть на крупній тертці.

Ємність, в якій будете готувати запіканку з кабачків з томатним соком, змастіть 20 г вершкового масла.

Тепер викладайте на дно ємності шар з кабачків. Кожен шар кабачків трохи соліть.

Посипайте натертим сиром, потім знову шар кабачків. Чергуйте шари.

Зверху залийте майбутню запіканку 200 мл томатного соку і посипте сиром. Відправте запікатися в духовку на 25 хвилин при температурі 180 градусів.

Раніше Євген Клопотенко також дав рецепт смачного тертого пирога, додавши секретний інгредієнт.

Крім того ми писали, як приготувати смачну лазанью з куркою.

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Евгений Клопотенко