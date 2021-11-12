Клопотенко поділився секретом смачнющої домашньої шаурми, яка підкорить ваше серце

Ресторатор Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачну, соковиту домашню шаурму з йогуртовим соусом. Ця популярна арабська страва, приготована своїми руками, підкорить ваше серце, впевнений переможець МастерШеф.
Рецептом він поділився на своєму сайті.
М'ясо наріжте тонкими смужками і трохи відбийте. Візьміть м'якоть без жирових прожилок, ідеальний варіант - вирізка або лопатка.
М'ясо перекладіть в миску, додайте соєвий соус і подрібнений часник. Замаринуйте телятину протягом 10 хвилин. Духовку розігрійте до 180 градусів.
Перекладіть м'ясо на вистелене пергаментом деко і запікайте в духовці протягом 15 хвилин. Після цього поріжте його тоненькими смужками.
Подрібніть половину петрушки і з'єднайте з сіллю і йогуртом. Цибулю наріжте півкільцями. Помідори відокремте від насіння і наріжте смужками.
Викладіть м'ясо з овочами на лаваш, додайте йогуртовий соус, кетчуп і петрушку. Загорніть лаваш в рол і підсушіть на гарячій сковороді без жиру приблизно 5 хвилин, періодично перевертаючи.
Дивіться на відео нижче, як майстерно Клопотенко готує ці ласощі:
Раніше ми писали, що кулінар Сергій Джуренко дав рецепт домашніх бургерів, які виходять ще смачніше, ніж в ресторані.
Також Євген Клопотенко поділився секретом готування смачних пиріжків з м'ясом.