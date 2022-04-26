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Клопотенко розкрив секрет ідеальних курячих ніжок: інгредієнтів - мінімум

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Вівторок 26 квітня 2022 11:59
Клопотенко розкрив секрет ідеальних курячих ніжок: інгредієнтів - мінімум Фото: Євген Клопотенко (instagram.com/klopotenko)
Автор: Світлана Мащенко

Курячі ніжки (гомілки) мають ніжне і нежирне м'ясо, тому вони на відміну від пісного і сухуватого філе ідеально підходять для смаження. Так вважає відомий український кулінар Євген Клопотенко.

Рецептом він поділився на своєму сайті.

Ресторатор запропонував поєднати два основних метода приготування гомілок: смаження та запікання.

Секрет полягає у вершковому соусі, який і надає курячому м’ясу ще більш ніжного смаку. Крім того, кулінар радить готувати гомілки без шкірки.

Інгредієнти:

  • 6 гомілок
  • 2 цибулини
  • 2 гілочки чебрецю
  • 2 зубчики часнику
  • 3 ст. л. олії
  • 250 мл вершків 33%
  • до смаку сіль та перець

Підсмажте гомілки без шкірки на 1 ст. л. олії до золотавої скоринки з усіх боків, не додаючи сіль або перець. Підсмажені гомілки перекладіть у форму для запікання та посоліть.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних курячих ніжок: інгредієнтів - мінімум

Цибулю (2 шт.) поріжте середніми кубиками. Додайте ще 1 ст. л. олії на ту ж пательню, де смажилися гомілки. Обсмажте цибулю і два розчавлені зубчики часнику до м’якості цибулі на середньому вогні, додавши 1 дрібку солі.

Перекладіть цибулю із часником у форму до гомілок та рівномірно розподіліть, додайте дві гілочки чебрецю. Влийте 250 мл вершків та додайте ще 1 дрібку солі та перець до смаку.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних курячих ніжок: інгредієнтів - мінімум

Запікайте курячі гомілки із вершковим соусом 45 хвилин за температури 180 градусів.

Клопотенко розкрив секрет ідеальних курячих ніжок: інгредієнтів - мінімум

Раніше ми писали, яке м'ясо вважається найкориснішим.

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Евгений Клопотенко
STYLER
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