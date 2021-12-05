Клопотенко поділився рецептом ідеальної запеченої курки, посадивши її на пивну банку

Ресторатор Євген Клопотенко вирішив приготувати курку в духовці, посадивши її на пивну банку. При такому способі м'ясо вийде соковитим, а скоринка при цьому буде хрусткою.
Як це зробити, кулінар розповів на своєму сайті.
"Поки курка смажиться зовні, всередині вона насичується парами пива, в результаті цього м'ясо і виходить таким соковитим і м'яким", - говорить Клопотенко.
Кулінар радить обійтися мінімумом спецій - сіллю, перцем, приправою для курки, а також запевняє, що алкоголь з пива випаровується під час приготування, залишаючи тільки ніжний смак і елегантний аромат.
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Підготуйте інгредієнти і поставте духовку розігріватися до 180 градусів.
Натріть курку сіллю перцем, приправою для курки всередині і зовні. Змастіть тушку з усіх боків соняшниковою олією за допомогою пензлика. Олія зробить шкіру хрусткою і золотистою.
Якщо на пивній банці є паперова етикетка, її потрібно обов'язково зняти, і обов'язково відмити це місце від клею. Навіть якщо етикетки немає, банку все одно потрібно ретельно вимити.
Відкрийте банку з пивом і відлийте приблизно чверть, щоб не виділялося багато піни під час запікання і пиво не вирувало в банці.
Обережно насадіть натерту спеціями курку на банку з пивом. Застеліть деко пергаментом і поставте в центр курку на банку, акуратно притримуючи, щоб банка не впала.
Поставте курку на нижній рівень розігрітої духовки. Час запікання залежить від розміру курки: якщо це тушка до 1 кг, то 45-50 хвилин, якщо більше, то довше.
Щоб перевірити готовність м'яса, проткніть тушку і подивіться, чи не виділяється сукровиця. Якщо виділяється прозорий сік, м'ясо готове.
Дайте курці трохи "відпочити", а потім нарізайте і подавайте до столу.
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