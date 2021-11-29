Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди "нестандартні" огірки

Ресторатор Євген Клопотенко розкрив секрет ідеального розсольнику - супу, який традиційно готують з солоними огірками. Але кулінар запропонував замінити огірки "нестандартними" маринованими.
Рецептом першої страви переможець МастерШеф поділився на своєму сайті.
"Я приготував розсольник на ребрах, з маринованими огірками, селерою і хріном. Мені подобається, коли цей суп густий, тому таке правило - максимум інгредієнтів і мінімум рідини", - розповідає ресторатор.
Огірки для розсольнику можуть бути маринованими або солоними "бочковими". Головне - вони повинні бути щільними і хрусткими.
Класична крупа для приготування розсольнику - перлова. Але її цілком можна замінити рисом, гречкою, пшеницею і пшоном або зовсім без крупи - просто додати більше картоплі.
Фото: Ось так апетитно буде виглядати наш розсольник (klopotenko.com)
Візьміть 1/2 склянки перлової крупи, промийте до чистої води і замочіть у воді приблизно на 1 годину.
У каструлю додайте 2 ст. л. соняшникової олії і перекладіть туди 400-500 г яловичих кісток або ребер.
Візьміть 100 г кореня селери, 1 ріпчасту цибулю і 1 моркву. Овочі очистіть, і наріжте великими шматочками.
Додайте нарізані овочі в каструлю до м'яса. Обсмажте на середньому вогні до потемніння м'яса.
Потім додайте 2 лаврових листки і залийте водою, щоб вона покривала овочі приблизно на 2 пальця. Якщо хочете більш рідкіий суп, додайте води більше.
Після закипання води варіть бульйон 20 хвилин на маленькому вогні. Потім витягніть з бульйону кілька шматків м'яса, щоб звільнити місце в каструлі для інших інгредієнтів. Візьміть 3 картоплі, очистіть і наріжте середніми кубиками. Додайте картоплю в каструлю.
Додайте в каструлю перловку, а 3 маринованих огірка поріжте середнім кубиком, але поки не додавайте в суп. Обов'язково їх спробуйте і переконайтеся, що вони мають приємний смак і не зіпсують страву.
Приблизно через 15 хвилин, коли картопля і перловка будуть майже готові, додайте огірки.
Через 2-3 хвилини додайте в каструлю 100-150 мл розсолу, 2 дрібки хмелі-сунелі.
Посоліть за смаком, але врахуйте, що сіль була в огірках і розсолі, тому не перестарайтеся. Дайте розсольнику 5 хвилин настоятися. При подачі додайте трохи білого хрону в кожну тарілку, листя петрушки і сметану.
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