Клопотенко поділився рецептом ідеального розсольнику, додавши туди "нестандартні" огірки

"Я приготував розсольник на ребрах, з маринованими огірками, селерою і хріном. Мені подобається, коли цей суп густий, тому таке правило - максимум інгредієнтів і мінімум рідини", - розповідає ресторатор.

Це важливо!

Огірки для розсольнику можуть бути маринованими або солоними "бочковими". Головне - вони повинні бути щільними і хрусткими.

Класична крупа для приготування розсольнику - перлова. Але її цілком можна замінити рисом, гречкою, пшеницею і пшоном або зовсім без крупи - просто додати більше картоплі.

Фото: Ось так апетитно буде виглядати наш розсольник (klopotenko.com)

Інгредієнти для нашого розсольнику:

Яловичі кістки або ребра - 400-500 г

Ріпчаста цибуля - 1 шт.

Перловка - 1/2 склянки

Невелика морква - 1 шт.

Картопля - 3 шт.

Мариновані огірки - 3 шт.

Розсіл - 100-150 мл

Корінь селери - 100 г

Лавровий лист - 2 шт.

Білий хрін - 1 ст. л.

Хмелі-сунелі - 2 щіпки

Соняшникова олія - 2 ст. л.

Петрушка - за бажанням

Сметана - за бажанням

Сіль - за смаком.

Покрокове приготування страви

Візьміть 1/2 склянки перлової крупи, промийте до чистої води і замочіть у воді приблизно на 1 годину.

У каструлю додайте 2 ст. л. соняшникової олії і перекладіть туди 400-500 г яловичих кісток або ребер.

Візьміть 100 г кореня селери, 1 ріпчасту цибулю і 1 моркву. Овочі очистіть, і наріжте великими шматочками.

Додайте нарізані овочі в каструлю до м'яса. Обсмажте на середньому вогні до потемніння м'яса.

Потім додайте 2 лаврових листки і залийте водою, щоб вона покривала овочі приблизно на 2 пальця. Якщо хочете більш рідкіий суп, додайте води більше.

Після закипання води варіть бульйон 20 хвилин на маленькому вогні. Потім витягніть з бульйону кілька шматків м'яса, щоб звільнити місце в каструлі для інших інгредієнтів. Візьміть 3 картоплі, очистіть і наріжте середніми кубиками. Додайте картоплю в каструлю.

Додайте в каструлю перловку, а 3 маринованих огірка поріжте середнім кубиком, але поки не додавайте в суп. Обов'язково їх спробуйте і переконайтеся, що вони мають приємний смак і не зіпсують страву.

Приблизно через 15 хвилин, коли картопля і перловка будуть майже готові, додайте огірки.

Через 2-3 хвилини додайте в каструлю 100-150 мл розсолу, 2 дрібки хмелі-сунелі.

Посоліть за смаком, але врахуйте, що сіль була в огірках і розсолі, тому не перестарайтеся. Дайте розсольнику 5 хвилин настоятися. При подачі додайте трохи білого хрону в кожну тарілку, листя петрушки і сметану.