Клопотенко в Лондоне показался с Залужным и назвал блюдо, которое тот не любит (фото)

Евгений Клопотенко и Валерий Залужный показались вместе

Так, оказывается бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины не любит борщ. Однако Клопотенко пообещал это изменить, ведь они с Валерием заключили пари.

"Залужный не любит борщ. Но мы заключили пари, что я это изменю. Так что следите за новостями в этом деле, короче. Не знаю, справлюсь ли я за 80 дней... но это пари стартовало именно в Лондоне, когда я участвовал в организации благотворительного званого ужина", - рассказал детали Евгений.

"Если коротко: была десятая годовщина благотворительной организации British Ukrainian Aid, была еда, было собрано 19,525 евро. , Часть средств уже идет на авто 4х4, его переоборудовают в скорую для эвакуации раненых из передовой. Другую часть собранных средств распределят на Eco Flow военным, протезирование наших защитников, на индивидуальные аптечки", - также отметил он.

Евгений Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)

В завершение Клопотенко добавил, что началось все с благотворительности, а теперь в качестве "бонуса он еще и господина Валерия в борщ должен влюбить".

"Вызов принят. Цем", - написал кулинар".

Тем временем коллеги и поклонники пожелали Евгению успехов в этом деле и высказали мнение, что ему наверняка удастся изменить отношение Залужного к этому блюду.

Напомним, после уваольнения с должности главнокомандующего ВСУ, в феврале 2024 года, Залужный стал Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии - с мая. После его отставки произошли масштабные кадровые изменения в руководстве Вооруженных сил.

Валерий Залужный во время приезда в Киев (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)

К слову, 6 октября 2020 года Экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины добавил украинский борщ в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия.

Чтобы это произошло, Клопотенко понадобилось около 1,5 года. Для этого он создал общественную организацию "Институт культуры Украины", а затем совершил несколько борщевых экспедиций, в рамках которых собраны десятки семейных рецептов этого блюда из разных уголков страны.