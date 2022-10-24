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Клопотенко дал рецепт сладости, которую вы захотите съесть немедленно

Клопотенко дал рецепт брауни (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Шоколадный брауни - это десерт, который очень просто готовится, но его вкус порадует любого гурмана и сладкоежку. Добавьте в выпечку апельсиновую цедру и орехи - и она заиграет новыми вкусовыми оттенками.

Рецептом брауни поделился известный кулинар Евгений Клопотенко на своем сайте.

Вам понадобятся

  • Цедра одного апельсина
  • 80 граммов сливочного масла
  • 5 граммов разрыхлителя
  • 3 яйца
  • 100 граммов грецких орехов

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. В небольшой миске растопите шоколад и масло на водяной бане. Перемешайте до получения однородной консистенции. Отставьте в сторону и дайте остыть.

В глубокой емкости взбейте яйца с сахаром, пока масса не станет плотной и однородной.

Муку просейте и смешайте с разрыхлителем и порошком какао. Смешайте с растопленным шоколадом до получения однородной массы.

Введите шоколадную смесь в яичную смесь и аккуратно перемешайте до получения однородной консистенции. Добавьте цедру апельсина и еще раз перемешайте.

Форму для запекания застелите фольгой, смажьте ее сливочным маслом и влейте тесто. Выпекайте в духовке в течение 30-35 минут, пока поверхность не возьмется корочкой и не начнет трескаться. Достаньте из духовки и дайте полностью остыть, не вынимая из формы.

Как приготовить ореховое пралине

Орехи немного измельчите (можно просто пройтись по ним деревянной скалкой), выложите на сковороду и поджарьте в течение 5 минут на небольшом огне. Следите, чтобы они не пригорели. Добавьте сахар и подождите пока он не превратиться в карамель.

Помешивайте все время. Как только сахар растает, выложите смесь на кусок пергамента, накройте его вторым куском пергамента и не сильно раскатайте скалкой – должен получиться блин. Дайте остыть и покрошите. Подавайте брауни вместе с ореховым пралине.

Рецепт брауни от Клопотенка (фото: klopotenko.com)

Как мы ранее писали, Клопотенко поделился секретом идеального яблочного пирога в мультиварке.

Читайте также, чем заменить яйца в выпечке.

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