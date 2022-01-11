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Клієнтка ПриватБанку закрила всі картки, але залишилася боржницею: як так сталось

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Вівторок 11 січня 2022 19:38
Клієнтка ПриватБанку закрила всі картки, але залишилася боржницею: як так сталось ПриватБанк потрапив у скандал (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Клієнтка ПриватБанку поскаржилась на установу. Зокрема, вона закрила всі свої банківські картки, але в неї все одно лишилися борги.

Скаргу вона опублікувала на сайті Мінфіну.

Що розповіла жінка

Так, жінка розповіла, що ще в грудні 2020 року закрила всі свої рахунки та картки у банку. Однак, через рік їй зателефонували співробітники банку і повідомили, що вона має борг.

Також, на запитання жінки, чому виникла заборгованість, ніхто в банку не відповів.

"Наскільки це взагалі законно і як себе надалі убезпечити від такого? Від банку теж тиша. Під час довгострокових розмов зі співробітниками банку з'ясувалося, що банк за місяць до того, як повідомити мені про "борг", самі відправили запит на повернення коштів до Міжнародної Платіжної Системи як шахрайське зняття коштів, але не дочекавшись відповіді, так розумію, заволоділа коштами клієнтки банку в сумі 18,5 тис. грн. Вирішили збити з усіх боків. Креативно", - написала клієнтка банку.

Клієнтка ПриватБанку закрила всі картки, але залишилася боржницею: як так сталосьЖінка поскаржилась на ПриватБанк (скрін)

Що сказали у ПриватБанку

Так, співробітники Приватбанку відреагували на повідомлення та відповіли, що запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше було вказано реквізити картки.

"Оскільки транзакція не була раніше завершена, була підтверджена - утворилася заборгованість. Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашена заборгованість, що виникла в результаті операції, - розповіли в установі.

Клієнтка ПриватБанку закрила всі картки, але залишилася боржницею: як так сталосьПриватбанк відповів на скаргу жінки (скрін)

Раніше ми повідомляли, що українського військового ПриватБанк позбавив офіційної зарплати.

Також ми писали, що ПриватБанк знову опинився в скандалі.

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