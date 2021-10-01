Кличко запалив на концерті в Києві: співав прямо на сцені (відео)

"Це сталося", - підписав музикант ролик.

На відео можна побачити, як на концерті серед однієї з пісень на сцену до Марунича піднявся Віталій Кличко і чудово склав йому компанію на сцені. Він проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова, але, можливо, це було частиною перфомансу. Соліст групи охоче допоміг меру і вони продовжили співати композицію разом.

Відзначимо, що пісня називається "Одного дня я стану мером". Дуже символічно вона прозвучала у виконанні Віталія Кличка.

У коментарях українці висловили захоплення таким дуетом.