Кличко запалив на концерті в Києві: співав прямо на сцені (відео)

Мер Києва Віталій Кличко не тільки управляє столицею, а й любить іноді культурно відпочити. Так, градоначальник прийшов на концерт групи "Карта світу" і проявив себе не тільки в якості глядача, а й виконавця.
Відео з яскравим виступом Кличка опублікував у себе на Facebook соліст колективу Іван Марунич.
"Це сталося", - підписав музикант ролик.
На відео можна побачити, як на концерті серед однієї з пісень на сцену до Марунича піднявся Віталій Кличко і чудово склав йому компанію на сцені. Він проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова, але, можливо, це було частиною перфомансу. Соліст групи охоче допоміг меру і вони продовжили співати композицію разом.
Відзначимо, що пісня називається "Одного дня я стану мером". Дуже символічно вона прозвучала у виконанні Віталія Кличка.
У коментарях українці висловили захоплення таким дуетом.
Як ми раніше писали, Кличко нагородив киян-олімпійців.