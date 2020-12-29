Кличко зробив заяву про роботу шкіл та дитячих садків під час локдауну

В Україні наближається локдаун, який за рішенням Кабміну розпочнеться 8 січня, а закінчиться 24 січня. До 11 січня у школярів канікули, під час них київська влада пропонує дітям різні онлайн-заходи.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, під час локдауну навчальні заклади будуть працювати в дистанційному режимі. Виключення складають лише дитячі садочки, після свят вони будуть працювати, як раніше.

"Після цього (зимових канікул - ред.), під час локдауну, навчальні заклади будуть працювати в дистанційному форматі. Дитячі садки працюють і працюватимуть у звичайному режимі. Зазначу, що на час новорічних і різдвяних канікул місто підготувало для школярів чимало цікавих заходів в онлайн-форматі. Дітей та їх батьків чекають святкові конкурси, квести і майстер-класи зі створення іграшок та подарунків своїми руками. І багато іншого", - повідомив голова столиці.

З інформацією про святкові заходи можна ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки. Також мер Києва побажав дітям і батькам безпечних свят і канікул,

"Я бажаю всім школярам казкових і головне - безпечних канікул! І звертаюся до батьків самим дотримуватися елементарних правил безпеки і пояснювати дітям. І коли ви відвідуєте святкові локації в місті, і в транспорті, в громадських місцях", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, що під час локдауну в Україні вищі навчальні заклади, школи, технікуми будуть вчитися дистанційно. Також будуть закриті спортивні заклади, заклади громадського харчування. Транспорт буде працювати в звичайному режимі, але при певних умовах.

Як ми писали раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов зробив дуже важливу заяву про суворий карантин з 8 січня.