Кличко сообщил, сколько коммунальщиков было задействовано в ликвидации последствий ракетных обстрелов Киева

В работах по ликвидации последствий недавних ракетных обстрелов Киева были задействованы сотни работников коммунальных служб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Последствия российских обстрелов преодолевали около 200 дорожников и транспортников. В частности, специалисты Центра организации дорожного движения, УК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост", КП "Киевпасстранс". 10 октября к работе задействовали более 40 единиц спецтехники. Также работали более 60 спасателей столичной службы спасения КАРС. Кроме того, на поврежденных локациях 10 октября и два следующих дня наводили порядок более 150 коммунальщиков-работников ЖКХ", - сообщил Кличко.

Он также поблагодарил работников коммунальных служб, которым пришлось работать в сверхсложных условиях.

"С утра 10 октября в интенсивном режиме и сверхсложных условиях работали коммунальщики и транспортники столицы, спасатели и медики. Коммунальные службы города приложили максимум усилий, чтобы как можно быстрее убрать, отремонтировать, обновить", - подчеркнул Кличко.

Он также отметил, что в целом работу для жизнеобеспечения города ежедневно выполняют десятки тысяч работников ЖКХ.