Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины, и будет ли ярмарка

Елка будет искусственной, 12 метров в высоту и будет украшена энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора.

Также неподалеку от генератора будут установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

"После праздников бизнес, который дает генератор и обеспечит его работу, обещает передать этот генератор военным", - сказал мэр.

Где возьмут украшения на елку

Елку установят как обычно на Софийской площади. Все украшения на новогоднее дерево предоставит бизнес и меценаты.

В частности, елка будет украшена украшениями прошлых лет. Будет 1000 игрушек синего и желтого цвета, а также 500 белых голубей.

Верхушку елки будет украшать Герб Украины. Нижняя часть дерева будет оформлена стендами с флагами стран.

Мэр отметил, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.