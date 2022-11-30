RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко рассказал, какой будет главная елка Украины, и будет ли ярмарка

Известно, какой будет главная елка Украины (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве установят новогоднюю елку, которая будет символом несокрушимости. Она будет с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Елка будет искусственной, 12 метров в высоту и будет украшена энергосберегающими гирляндами, которые будут светиться от генератора.

Также неподалеку от генератора будут установлены точки для подзарядки телефонов и других гаджетов.

"После праздников бизнес, который дает генератор и обеспечит его работу, обещает передать этот генератор военным", - сказал мэр.

Где возьмут украшения на елку

Елку установят как обычно на Софийской площади. Все украшения на новогоднее дерево предоставит бизнес и меценаты.

В частности, елка будет украшена украшениями прошлых лет. Будет 1000 игрушек синего и желтого цвета, а также 500 белых голубей.

Верхушку елки будет украшать Герб Украины. Нижняя часть дерева будет оформлена стендами с флагами стран.

Мэр отметил, что массовых развлекательных мероприятий, фудкортов, ярмарок и аттракционов на Софийской площади не будет.

Раньше мы публиковали фото, как будет выглядеть елка в центре Киева.

Также мы писали, как украинские города планируют праздновать Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новый годелка