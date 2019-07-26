Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО "паспортний сюрприз" (фото)

Жителям ОРДЛО роздають російські паспорти з новим спеціальним кодом
Жителям окупованих територій на Донбасі Російська Федерація роздає паспорти зі спеціально вигаданим для них новим кодом підрозділу - 610-068. Про такий "сюрприз" розповів відомий блогер із ніком Necro Mancer у своєму Twitter.
Зазначається, що власники російських паспортів із записом в документі незабаром можуть зіткнутися з фактом їх недійсності.
Крім того, виявити таких "нових росіян" тепер не складе труднощів через це "тавро".
Фото: twitter.com/666_mancer
"Виявити свіжоспечених громадян РФ з ОРДО буде нескладно, адже спеціально для них додали новий код підрозділу, якого ще навіть немає в довідниках УФМС РФ", - написав блогер.
Як пише "Інформаційний спротив", розчинитися серед решти населення країни-агресора зрадники України не зможуть, як і отримати ті ж права, що і росіяни.
Код 610-068 не зареєстрований в довіднику "Коди підрозділів УФМС Росії".
"Чи означає це, що паспорти РФ, які отримують жителі окупованого Донбасу, недійсні, покаже час", - йдеться у публікації.
При цьому вже зараз зрозуміло, що власників таких документів чекають санкції. Так, жителів окупованих територій з російськими паспортами не будуть впускати до країн Євросоюзу.
Ілюстративне фото: пасторт РФ (pixabay.com/Pexels)
Користувачі мережі жваво відреагували на інформацію про спецкод в паспортах для жителів ОРДЛО і обсміяли ініціативу.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, на Донбасі жителям окупованих територій Кремль став видавати паспорти Російської Федерації. Дії країни-агресора різко засудили не тільки сама Україна, а й увесь цивілізований світ, а самі документи не визнаються. Втім, російська пропаганда продовжує розповідати про нібито успішну паспортизацію, але фейки регулярно викривають.
Також ми писали про те, що відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на Донбасі частиною системної політики країни-агресора по знищенню України. Він наголосив, що зараз Україна стоїть перед найбільшим викликом збереження державності з моменту 2014 року.