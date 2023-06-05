Клечальний понедельник 2023: какой сегодня церковный праздник и что запрещено делать
5 июня 2023 года по православному церковному календарю отмечается День Сошествия Святого Духа на учеников Иисуса, а в народе - Клечальный понедельник.
Также ежегодно именно 5 июня отмечается день памяти святого Леонтия, или по-простому: Левон Огуречник, Левон Конопляник.
Что нужно сделать сегодня, что запрещено, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - в материале Styler дальше.
Традиции Клечального понедельника, что значит праздник
Сошествие Святого Духа, или Духов день считается днем зарождения христианской церкви. Символически Святой Дух изображается в образе голубя.
По Новому Завету после того, как Иисус воскрес и вознесся на небо, апостолы собрались в храме Иерусалимском и молились. Во время молитвы на учеников Христа опустился Святой Дух и наделил их способностями говорить на разных языках, исцелять больных и пророчить. Апостолы распространили христианство по миру, поэтому праздник считают днем зарождения церкви Христа.
Духов день всегда отмечается на следующий день после Троицы, и в народе называется Клечальный понедельник.
Такое название праздник получил благодаря традиции украшать дома и дворы клечанием - срубленными ветвями с листьями. Когда-то наши предки в этот период почитали природу, осуществившую переход от весны к лету.
Что нужно сделать в День Святого Духа
Как и в другие церковные праздники, главной традицией дня Духа является молитва. Читать ее в этот день можно и дома, если нет возможности посетить храм.
Традиции Дня Святого Духа схожи с обычаями Троицы. В этот праздник продолжают освящать зелень в храмах и украшать растениями дом. Также святой водой освящают воду в колодце, чтобы он в жару не пересох.
День Святого Духа - важный церковный праздник (фото: freepik)
В этот день следует встретиться с близкими или пригласить их в гости. На праздничный стол ставят караваи, пироги, блины, вареники. День не постный, поэтому можно готовить и мясо.
В День Святого Духа рекомендуется сделать доброе дело и помочь нуждающимся.
Что нельзя делать на следующий день после Троицы
Наши предки верили, что в этот день земля "зачинает" новый урожай, поэтому старались не выходить работать в поле или на огород.
Не стоит шить, вышивать, стирать, ведь этот день считается большим церковным праздником.
Традиции на Левона, 5 июня
Праздник Троицы является переходным с меняющейся датой, а вот Святого Леонтия почитают в этот день каждый год. Народное название Левон Огуречник связано с тем, что это последний день, когда можно сеять огурцы.
В этот день еще сеяли лен, из которого потом изготовляли одежду. Чтобы лучше родила культура, в землю перед посевом клали яичную скорлупу. Также вареные яйца обязательно ели в этот день девушки, мечтавшие о длинных, густых и здоровых волосах.
Если пожалиться 5 июня крапивой, то это считалось хорошей приметой. А вот смотреть на чужую работу- примета плохая, потому что своя работа не заладится.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя ничего ремонтировать или чинить, потому что вещь быстро сломается.
- Не стоит делать важный выбор сегодня или принимать какие-либо серьезные решения
- Также не рекомендуется начинать новые дела - они не принесут ожидаемого результата
- Не следует венчаться 5 июня
- Нельзя громко праздновать, злоупотреблять алкоголем, а также ссориться, ругаться или желать кому-то зла
Народные приметы на 5 июня
- огурцы, высаженные на день Леонтия, лучше всего подходят для засолки
- если утром влажно, скоро ухудшится погода
- утром трава очень сильно пахнет, тогда днем ждите дождя
- если много цветов на рябине, хорошо уродит овес и лен
Считается, что родившиеся в этот день будут очень богатыми и состоятельными. Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у родившихся в этот день.
Именины сегодня празднуют:
Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия, Онифатий.
Узнайте также, что нельзя делать в день Святой Троицы.
Также читайте о главных церковных праздниках июня 2023.