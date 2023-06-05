Клечальний понедельник 2023: какой сегодня церковный праздник и что запрещено делать

Также ежегодно именно 5 июня отмечается день памяти святого Леонтия, или по-простому: Левон Огуречник, Левон Конопляник.

5 июня 2023 года по православному церковному календарю отмечается День Сошествия Святого Духа на учеников Иисуса, а в народе - Клечальный понедельник.

Что нужно сделать сегодня, что запрещено, традиции, приметы и кого поздравить с днем ангела - в материале Styler дальше.

Традиции Клечального понедельника, что значит праздник

Сошествие Святого Духа, или Духов день считается днем зарождения христианской церкви. Символически Святой Дух изображается в образе голубя.

По Новому Завету после того, как Иисус воскрес и вознесся на небо, апостолы собрались в храме Иерусалимском и молились. Во время молитвы на учеников Христа опустился Святой Дух и наделил их способностями говорить на разных языках, исцелять больных и пророчить. Апостолы распространили христианство по миру, поэтому праздник считают днем зарождения церкви Христа.

Духов день всегда отмечается на следующий день после Троицы, и в народе называется Клечальный понедельник.

Такое название праздник получил благодаря традиции украшать дома и дворы клечанием - срубленными ветвями с листьями. Когда-то наши предки в этот период почитали природу, осуществившую переход от весны к лету.

Что нужно сделать в День Святого Духа

Как и в другие церковные праздники, главной традицией дня Духа является молитва. Читать ее в этот день можно и дома, если нет возможности посетить храм.

Традиции Дня Святого Духа схожи с обычаями Троицы. В этот праздник продолжают освящать зелень в храмах и украшать растениями дом. Также святой водой освящают воду в колодце, чтобы он в жару не пересох.

День Святого Духа - важный церковный праздник (фото: freepik)

В этот день следует встретиться с близкими или пригласить их в гости. На праздничный стол ставят караваи, пироги, блины, вареники. День не постный, поэтому можно готовить и мясо.

В День Святого Духа рекомендуется сделать доброе дело и помочь нуждающимся.

Что нельзя делать на следующий день после Троицы

Наши предки верили, что в этот день земля "зачинает" новый урожай, поэтому старались не выходить работать в поле или на огород.

Не стоит шить, вышивать, стирать, ведь этот день считается большим церковным праздником.

Традиции на Левона, 5 июня

Праздник Троицы является переходным с меняющейся датой, а вот Святого Леонтия почитают в этот день каждый год. Народное название Левон Огуречник связано с тем, что это последний день, когда можно сеять огурцы.

В этот день еще сеяли лен, из которого потом изготовляли одежду. Чтобы лучше родила культура, в землю перед посевом клали яичную скорлупу. Также вареные яйца обязательно ели в этот день девушки, мечтавшие о длинных, густых и здоровых волосах.

Если пожалиться 5 июня крапивой, то это считалось хорошей приметой. А вот смотреть на чужую работу- примета плохая, потому что своя работа не заладится.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ничего ремонтировать или чинить, потому что вещь быстро сломается.

Не стоит делать важный выбор сегодня или принимать какие-либо серьезные решения

Также не рекомендуется начинать новые дела - они не принесут ожидаемого результата

Не следует венчаться 5 июня

Нельзя громко праздновать, злоупотреблять алкоголем, а также ссориться, ругаться или желать кому-то зла

Народные приметы на 5 июня

огурцы, высаженные на день Леонтия, лучше всего подходят для засолки

если утром влажно, скоро ухудшится погода

утром трава очень сильно пахнет, тогда днем ждите дождя

если много цветов на рябине, хорошо уродит овес и лен

Считается, что родившиеся в этот день будут очень богатыми и состоятельными. Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у родившихся в этот день.

Именины сегодня празднуют:

Адриан, Александр, Андрей, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков, Валерия, Онифатий.