Классика в мире кино. Фильмы, на просмотр которых точно следует найти время

"Пробуждение"

Лента рассказывает о враче, который испытывает экспериментальные лекарства на пациенте. Он находился в кататоническом ступоре около 30 лет, а теперь мужчина просыпается и пытается адаптироваться в реалиях современной жизни. События в фильме проходят в 1969 году. Здесь можно увидеть знаменитый актерский состав: Роберта Де Ниро, Робина Уильямса и других.

"Талантливый мистер Рипли"

Фильм рассказывает о мошеннике по имени Том Рипли, который благодаря своему энтузиазму и харизме пробивается в роскошную дорогую жизнь к одному харизматичному состоятельному мужчине.

Он готов на любой шаг, чтобы уйти от последствий своей лжи и получить желаемое. Психологическая лента показывает зрителю блестящую игру Мэтта Дэймона, Гвинет Пэлтроу, Джуда Лоу и других. Вышла на экраны еще в 1999 году.

"Бестолковые"

Фильм, вышедший на экран в 1995-м, рассказывает о популярной девушке из школы Беверли Хиллз Шер. Она отлично умеет перевоплощаться и быть этакой свахой, однако разобраться с собственной личной жизнью ей не так легко, и об этом главной героине приходится только мечтать. Удастся ли девушке решить собственные проблемы?

"Последние дни"

Лента вышла еще в 1998 году, впоследствии получила "Оскар". Документальный фильм делится потрясающими историями пятерых венгерских евреев, которым удалось пережить ужасы Холокост и власть Гитлера.