У мережі показали кладовище літаків і вертольотів під Запоріжжям
Блогери з Мелітополя Запорізької області виявили покинутий аеродром, на якому знаходиться багато радянських літаків і вертольотів. Кладовище авіатехніки знаходиться в 20 кілометрах від Запоріжжя.
Про це повідомляє YouTube-канал Full Action.
Спочатку блогери боялися, що там є якась охорона, але обгороджування вже давно зламане і на покинутому місці крім радянської авіатехніки нікого немає.
Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)
Навчальні та військові літаки разом з вертольотами стоять прямо в полі. При цьому в них навіть можна залізти, що блогери і зробили.
Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)
Місцеві жителі кажуть, що до розпаду СРСР з цього аеродрому постійно злітали і сідали літаки.
Тут можна побачити навчальні винищувачі з червоними зірками на крилах, військові вертольоти, кукурузник, Ан-24 та ін.
Кладовище літаків і вертольотів (скріншот з відео)
Поруч з покинутою технікою залишилися залишки казарм. Місцеві кажуть, що частину літаків перевезли на Кавказ.
За словами блогерів, на цьому місці можна було б зробити відмінний музей. Все що для цього потрібно - відновити кілька літаків, але в цьому ніхто не зацікавлений.
Кладовище літаків і вертольотів (відео: YouTube)
Нагадаємо, в мережі показали, як виглядає Покинуте село Чорнобильської зони, де до катастрофи проживали 950 осіб. Воно було засноване в 17 столітті одним з панів роду Стецьких.
Ми також писали про те, що в Росії на смітнику знайшли покинутий танк.