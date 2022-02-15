На дні Чорного моря знайшли цвинтар кораблів: їм понад 2500 років (фото)

Команда дослідників виявила на дні Чорного моря уламки кораблів, яким понад 2500 років. За даними вчених, це останки 60 кораблів Римської, Візантійської та Османської епох.

Кладовище кораблів виявили дослідники з центру морської археології Саутгемптонського університету. До основної місії Black Sea Map пошук кораблів не відносився, вчені вивчали зміну рівня води та вплив цих змін на древніх людей.

Кораблі виявили біля акваторії Чорного моря в Болгарії, і дослідники об'єднали свої зусилля з Болгарським Інститутом археології та центром підводної археології.

Для обстеження кораблів застосували дистанційно керовані апарати ROV, які по суті фотографували те, що бачили глибоко на дні.

Отримані знімки показали, що на дні моря знаходиться 60 кораблів. Деякі з них добре збереглися.

Також можна розглянути деякі речі на кораблях дуже детально. Це щогли, луки, гравіроване декороване дерево. За версією дослідників, кораблі належать різним епохам - Римською, Візантійською та Османською.

Вчені пояснюють, що кораблі збереглися завдяки хімічному складу Чорного моря. На дні вода практично без кисню. А значить, там немає морської живності, яка годувалася б останками кораблів. Тому на них збереглося навіть різьблення на дереві.

Точне місцезнаходження група дослідників тримає в секреті, щоб захистити їх від шукачів пригод і мародерів. Однак деякі дані про знайдені судна дослідники все ж таки розповіли.