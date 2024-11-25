Ведущий мобильный оператор обновляет тарифы: что изменится и для кого

С 1 декабря 2024 года ведущий украинский оператор телекоммуникаций "Киевстар" увеличивает наполнение ряда тарифов контракта. Некоторые же тарифы будут закрыты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

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Что изменится для некоторых тарифов контракта

В "Киевстаре" рассказали, что с 1 декабря увеличат наполнение некоторых тарифов контракта.

Так, в обновленных тарифах абоненты смогут воспользоваться дополнительными объемами услуг:

больше гигабайтов мобильного интернета

мобильного интернета больше минут на другие сети не только в Украине, но и в 28 странах "Роумінг як вдома" (Германии, Польше, Чехии, Румынии, Нидерландах, Словакии, Венгрии, Франции, Австрии, Италии, Молдове, Бельгии, Испании, Великобритании, Болгарии, Литве, Ирландии, Словении, Швеции, Дании, Португалии, Латвии, Хорватии, Эстонии, Финляндии (кроме Аландских островов), Люксембурге, Греции, Мальте)

В каких странах действует "Роумінг як вдома" (карта: kyivstar.ua)

Отмечается, что дополнительно в этих тарифах появятся акционные Суперсилы:

Безлим интернет

Безлим звонки

Безлим SMS

Их можно будет подключить до 30 июня 2025 года включительно.

Какие именно тарифы контракта будут обновлены

В компании рассказали, что вышеперечисленные изменения действуют для таких тарифов:

"LOVE UA Світло Контракт 2023"

"ВАШ Регіон"

"ВАШ Оптимум"

"Smart Max"

"ВАШ Преміум"

"ВАШ Преміум+"

"Абоненты, пользующиеся тарифами, в которых произойдут изменения, за по меньшей мере 7 дней получат SMS с деталями о новых условиях и актуальной стоимости", - уточнили в "Киевстар".

Для того чтобы получить больше информации, людям советуют:

обратиться на бесплатный номер 477*9

использовать приложение "Мій Київстар"

Какие тарифы "Киевстар" закроют и что с этим делать

В завершение украинцам рассказали, что некоторые тарифы "Киевстар" будут закрыты:

"ВАШ Вибір"

"Smart"

"Київстар 4G"

"Безлім"

"Київстар 4G Extra+ 2018"

"LOVE UA Магніт Контракт 2023"

"Если вы пользуетесь одним из них, мы предложим вам другие тарифы с большим объемом гигабайтов и минут на другие сети Украины и за границу", - объяснили абонентам.

Если же кому-то предложенный вариант не подойдет, подобрать новый тариф можно будет: