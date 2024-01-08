RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области спасли "вмерзшего" в лед лебедя: видео спасательной операции

Спасатели достали лебедя из ледяной ловушки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Ирпене Киевской области в ледяной ловушке оказался лебедь. Из-за сильных морозов лапки птицы замерзли под водой, из-за чего она не могла двигаться. Спасатели мгновенно оказали помощь пернатому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале ГСЧС Киевской области.

"На что вы готовы ради "незнакомого" лебедя? А наши спасатели из 36-й Государственной пожарно-спасательной части города Ирпень развернули целую спасательную операцию, чтобы уберечь раненому пернатому жизнь", - говорится в сообщении.

Известно, что лебедь обитает на набережной. Очевидно, он заснул на воде, но за ночь она покрылась льдом. Лапки птицы оказались в ловушке.

Спасатели извлекают лебедя из ледяной ловушки (фото: t.me/dsns_kyiv_region)

Поэтому спасатели добирались до пернатого на лодке, расчищая себе дорогу от льда.

Во время освобождения лебедя спасатели увидели кровь на его лапке. Поэтому передали спасенного в службу защиты животных для дальнейшей реабилитации.

 

Раньше мы рассказывали, как помочь бездомным животным в сильные морозы.

Читайте также, как правильно одеваться в морозные дни, чтобы не заболеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинетвариниИрпень