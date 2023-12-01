Киев вошел в список самых дорогих городов мира. Вот на каком он месте

Кто вошел в десятку самых дорогих городов

В этом году самыми дорогими городами стали Цюрих и Сингапур. В пятерке лидеров также Женева, Нью-Йорк и Гонконг.

В первую десятку самых дорогих городов вошли:

Цюрих и Сингапур

Женева (Швейцария) и Нью-Йорк

Гонконг

Лос-Анджелес

Париж

Тель-Авив и Копенгаген

Сан-Франциско

Отметим, что в прошлом году Киев не вошел в рейтинг из-за полномасштабного вторжения России. А в 2021 году украинская столица заняла 118 строчку.

Эксперты добавляют, что инфляция остается высокой по всему миру: цены на 200 основных продуктов и услуг выросли в среднем на 7,4% за прошлый год. Это несколько меньше по сравнению с 8,1% в 2022 году, но остается значительно выше среднего показателя в 2,9% за предыдущие 5 лет.

Карта с самыми дорогими городами для жизни (скриншот)

Как изменились места в рейтинге этого года по сравнению с прошлогодним

В этом году первое место заняли Сингапур и Цюрих. Сингапур не является новым лидером: он был самым дорогим местом жизни девять лет из последних 11 лет. Продукты, алкоголь и одежда в международном деловом центре могут стоить небольшую сумму. А вот стоимость сертификата, необходимого для владения автомобилем, недавно превысила 106 000 долларов.

Тем временем Цюрих подскочил на пять ступенек по сравнению с прошлым годом. Самый большой город Швейцарии "традиционно дорогой", он был на первой строчке в 2020 году и редко покидает первую десятку.

Его скачок на первую ступеньку объясняют тем, что швейцарский франк вырос более чем на 10% по отношению к доллару за последний год.

Западноевропейские города, включая Копенгаген, Дублин и Вену, занимают около половины первых 20 мест. Рост цен - одна из причин. Другая причина заключается в том, что Европейский центральный банк повышал процентные ставки шесть раз в 2023 году, чтобы обуздать инфляцию, что привело к повышению курса евро на 7% по отношению к доллару.

Города Северной Америки в этом году упали в рейтинге: Нью-Йорк, который в прошлом году был самым дорогим вместе с Сингапуром, опустился на третье место.