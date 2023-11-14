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Подорожание на 30%. Сколько стоит квартира в Киеве по сравнению с жильем в Турции

Вторник 14 ноября 2023 13:39
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Подорожание на 30%. Сколько стоит квартира в Киеве по сравнению с жильем в Турции Фото:Недвижимость в Киеве и Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

В Киеве за последний год цены на квартиры на первичном рынке выросли на 34%, на вторичном рынке – на 17%. По данным Центрального банка Турецкой Республики, в прошлом году средняя цена на жилье в стране выросла на 160,6% – это наибольший рост за последнее десятилетие.

Сколько стоит жилье в Турции по сравнению с квартирой в Киеве, в комментарии РБК-Украина рассказал инвестор, эксперт по зарубежной недвижимости, основатель международной девелоперской компании ANTA Group Антон Тараненко.

Цены на квартиры в Турции: примеры цен

"Стоимость жилья в Турции, как и в Украине, зависит от района, типа недвижимости и удобств. В стране, ориентированной на туризм, цены на недвижимость значительно варьируются в зависимости от региона: чем ближе жилье к морю, тем оно дороже", – говорит Антон Тараненко.

К примеру, усредненная стоимость квартиры в Стамбуле – около 100 тысяч евро (около 3.000.000 TRY).

Подорожание на 30%. Сколько стоит квартира в Киеве по сравнению с жильем в ТурцииФото: Примеры цен на недвижимость в Турции, площадью от 85 до 125 квадратных метров (hepsiemlak.com)

На побережье и в популярных курортных регионах цены выше. Средняя стоимость за квадратный метр в современных квартирах Алании составляет около 1500-2000 долларов за квадратный метр.

"Цены за квадратный метр в проектах элитной недвижимости с видом на море варьируются примерно от 1600 до 4600 тысяч долларов. Многие квартиры в новостройках продаются с ремонтом, меблированной кухней и отремонтированной ванной комнатой", – поясняет эксперт.

К примеру, меблированная трехкомнатная квартира в Алании в жилом комплексе на первой линии у моря стоит около 200-250 тысяч долларов.

Подорожание на 30%. Сколько стоит квартира в Киеве по сравнению с жильем в ТурцииФото: ataberkestate.com/turkey/antalya

В самом центре популярной среди туристов Анталии квартира категории бизнес-класса от застройщика на стадии строительства будет стоить от 167 тысяч евро за 53 квадратных метра.

Трехкомнатная квартира стоит от 200 тысяч евро. За такую стоимость потенциальный владелец получит квартиру с ремонтом, готовым санузлом и кухней.

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Сколько стоит жилье в Киеве: актуальная стоимость

Несмотря на войну и ракетные обстрелы, столичный рынок жилья не остановился: проходят продажи и на первичке, и на вторичке. Вторичный рынок жилья эксперты по недвижимости считают наиболее надежным способом вложения инвестиций, но есть смысл покупать и новое жилье.

По состоянию на октябрь 2023 года, по данным портала Лун Статистика, средняя цена квадратного метра в новостройках столицы составляет 56 728 грн (примерно 1 500 долларов).

При этом ценовая политика в районах столицы очень разнится. Самая низкая цена квадратного метра в Деснянском районе – 36 400 грн (около 1000 долларов за квадратный метр). Самое дорогое жилье в Киеве традиционно в Печерском районе: 98800 грн (2700 долларов за квадратный метр).

Подорожание на 30%. Сколько стоит квартира в Киеве по сравнению с жильем в ТурцииФото: Средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы составляет 56 728 грн (facebook.com/varshavskymasyv)

К примеру, в Голосеевском и Деснянском районах 1-комнатная квартира в новостройке без ремонта и мебели стоит около 45 000 долларов.

Однокомнатные квартиры в новостройках центральных районов Киева стоят от 114 000 долларов. В общей сложности средняя цена 1-комнатной квартиры в новостройке с ремонтом и мебелью в центре города составляет 220 000-300 000 долларов.

Как видим, цены на квартиры в Киеве и в городах Турции могут быть по некоторым позициям буквально одинаковыми: за одну и ту же цену можно иногда найти вариант жилья и в Киеве, и например в Стамбуле. Но каждый город имеет свою специфику, и в тех же курортных городах Турции жилье может быть существенно дороже.

Отметим, всемирно известный остров Бали в Индонезии привлекает внимание комфортными условиями жизни, а также широкими возможностями инвестиций. Мы писали, какое дешевое жилье на Бали можно приобрести и сколько оно стоит.

Также стало известно, сколько стоят квартиры в Кракове и пригороде осенью 2023 года.

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