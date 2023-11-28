Цены сравнялись. Сколько стоят квартиры в Львове в сравнении с Варшавой

Украинский город Львов и польская столица Варшава – крупные культурные и исторические центры и места деловой активности. Оба города также стали убежищем тысяч украинских переселенцев. Цены на недвижимость в обоих городах в последнее время повышаются из-за роста спроса и развития рынка.

Сколько сейчас стоит жилье во Львове по сравнению с квартирой в Варшаве, рассказал инвестор, эксперт по зарубежной недвижимости, основатель международной девелоперской компании ANTA Group Антон Тараненко.

Сколько стоят квартиры во Львове: самые дорогие и дешевые варианты

Поток переселенцев внутри страны сейчас уже не такой большой, как в прошлом году. Однако западные области Украины все еще остаются хабами для большого количества внутренне перемещенных лиц, поэтому цены и на аренду, и на покупку недвижимости во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске остаются высокими. Самый дорогой из этой "тройки", безусловно, Львов. На втором месте по ценам находится Ужгород, а замыкает топ Ивано-Франковск.

Львов, если не брать в учет Киев, сейчас считают чуть ли не самым дорогим городом по стоимости жилья в Украине, а Варшава занимает первое место по ценам на квадратные метры в Польше. За последний год цены на жилье в Польше выросли примерно на 10%. Средняя стоимость квадратного метра за год во Львове выросла на целых 82,7%, приводит данные Антон Тараненко.

"Львов – один из самых популярных городов в Украине для приобретения недвижимости. Город предлагает разнообразные варианты жилья, включая старинные здания в центре города, новостройки, квартиры, дома и коммерческие помещения. Также очень популярен во Львове гостиничный бизнес и аренда квартир туристами”, – говорит эксперт.

Фото: В туристическом Львове местонахождение жилья играет особенно большую роль (unsplash.com)

Как и в других городах, стоимость недвижимости во Львове значительно зависит от ее расположения. Однако именно во Львове локация, где находится жилье, играет еще большую роль: это туристический город, и многие клиенты заинтересованы иметь в собственности квадратные метры в историческом центре: особенно это актуально для тех, кто хочет сдавать недвижимость в аренду.

В то же время во Львове строится много достаточно качественного нового жилья, в частности в отдаленных от центра районах, где стоимость квадратного метра иногда соизмерима с ценами в домах возле исторических локаций.

На первичном рынке стоимость квадрата во Львове в среднем составляет 48,5 тыс. грн/кв.м;

Цены на квартиры во Львове немного отстают от столицы Украины Киева, ведь в город Льва переехало много людей из прифронтовых регионов. До полномасштабного вторжения средние цены на новое жилье во Львове были на 27% ниже, чем в Киеве. В течение года они уверенно росли и обогнали столичные.

На первичном рынке недвижимости Львова самая низкая цена за квадратный метр в Шевченковском районе – 43 700 грн/м2 (примерно 1200 долларов США).

Самые дорогие квадратные метры в центральном районе города – Галицком. В среднем 75400 грн за квадратный метр (примерно 2000 долларов США). К примеру, средняя цена квартира 87 квадратных метров с современным ремонтом, мебелью и техникой стоит 200 тысяч долларов США.

Цены на жилье в Варшаве: во сколько обойдутся квадратные метры

Если Львов – почти самый дорогой город Украины по недвижимости, то Варшава тоже занимает первое место по стоимости жилья из всех польских городов. Варшава – город, который может подойти для тех, кто рассматривает работу в большом городе, а также для покупки жилья в качестве инвестиции.

“На рынке недвижимость Варшавы наблюдается широкий выбор жилья, включая современные апартаменты, многоэтажные дома, частные дома и коммерческие помещения. Стоимость недвижимости в Варшаве варьируется от района к району. Как и во Львове, в центральной части города цены на жилье выше, а в окрестностях – ниже”, – сравнивает цены Антон Тараненко.

Средняя стоимость квадратного метра жилой недвижимости в Варшаве составляет около 2000-3000 евро. В центральных районах города или престижных жилых комплексах цены могут достигать 4000-5000 евро за квадратный метр и выше.

На вторичном рынке Варшавы стоимость жилья несколько ниже. Например, цена за 3-комнатную квартиру площадью 87 квадратных метров с ремонтом и мебелью составляет 150 тысяч долларов США (около 1700 долларов за квадратный метр).

К слову, второй по стоимости город Польши по ценам – Краков. Каждый месяц эксперты Otodom Analytics обновляют отчеты по ценам на квартиры. По их данным, в Кракове средняя квартира стоит 14048 злотых (свыше 127 тысяч гривен) за квадратный метр (цена предложения).

Также цены отличались в зависимости от квадратуры жилья:

квартира до 40 м2 – 15 111 злотых за кв. метр;

квартира 40–59 м2 – 13 624 злотых за кв. метр;

квартира 60-89 м2 - 13 525 злотых за кв. метр;

квартира свыше 90 м2 – 14 569 злотых за кв. метр.

В рейтинге городов Otodom Analytics дороже Кракова была только Варшава, писало РБК-Украина накануне.

Проанализировав рынок недвижимости Львова и Варшавы, можно прийти к выводу, что цены на жилье во Львове за последний год почти достигли цен на рынке недвижимости столицы Польши. Конечно, цена зависит от состояния дома (новостройка или вторичный рынок), расположения относительно центра города, наличия паркомест, качества ремонта и т.д. Но за счет активного спроса на квартиры во Львове стоимость жилья в этом городе продолжает расти.