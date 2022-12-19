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Киев усеяли "сказочные" бетонные блоки: кто и зачем это сделал

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 16:28
Киев усеяли "сказочные" бетонные блоки: кто и зачем это сделал Вот такие "сказочные" блокпосты появились в Киеве (фото: "Дети Героев")
Автор: Татьяна Самарук

19 декабря, в День святого Николая, в разных местах Киева появились необычные арт-объекты - разрисованные у сказочных персонажей бетонные блоки от бывших блокпостов.

Оказывается, эти персонажи, удивившие киевлян, направлены на поднятие настроения малышам и поощрение поддерживать детей, потерявших родителей из-за войны.

Какова цель этих объектов

Если присмотреться, то на каждой инсталляции можно увидеть QR-код со ссылкой на квест.

В нем детям и их родителям нужно найти всех десять персонажей в Киеве и посоревноваться за призы.

Авторы "сказочных" блокпостов уверены, что "война не должна быть обыденностью для наших детей - они и так отдали ей свое детство".

"Поэтому мы решили хотя бы на свете зимних праздников украсить серые бетонные блоки и сделать их элементами сказочного декора города, которого так не хватает в это время", - говорят они.

Киев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделалКиев усеяли &quot;сказочные&quot; бетонные блоки: кто и зачем это сделал

Инсталляции в Киеве удивили горожан (фото: "Дети Героев")

Добавим, что кроме квеста, по ссылке можно прислать донат Фонду "Дети Героев". Это благотворительная инициатива, которая помогает детям павших украинцев психологически восстанавливаться.

Недавно мы сообщали, что в Киеве впервые зажгли главную елку.

Также мы писали, что в Киеве заработали ярмарки по продаже новогодних елок. Известно, во сколько в этом году обойдется новогоднее дерево.

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