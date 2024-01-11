Киевляне не получают компенсацию за проезд после закрытия метро: почему и что делать

После закрытия ряда станций столичного метрополитена и ограничения движения по синей ветке на фоне угрозы подтопления, киевлянам пообещали компенсировать оплату проезда путем возвращения поездок. Несмотря на это, некоторые из пассажиров до сих пор ничего не получили.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, работает ли на самом деле система компенсации поездок и что говорят по этому поводу власти.
15 декабря 2023 года сервис для жителей столицы "Киев Цифровой" сообщил на своей странице в Facebook, что город будет компенсировать оплату проезда из-за ремонта в метро.
"С понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская", - отметили в сообщении.
Уточнялось, что проезд будет стоить не более 8 гривен, то есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки метро.
"Город компенсирует проезд во временных маршрутах 2м, 60, 43к и дополнительные поездки в метро на синей ветке. К примеру, если воспользоваться автобусом 2м с "Теремков" до "Лыбидской", а затем доехать в центр на метро, то одна из двух потраченных поездок вернется на карту", - пояснили в сервисе.
Речь шла о том, что даже за две или три вынужденные пересадки, пользователи должны были бы оплачивать только одну поездку.
В то же время уточнялось, что для того, чтобы "компенсация сработала", время в пути не должно превышать двух часов.
В заключение киевлянам объяснили, что:
Сообщение в соцсети (скриншот: facebook.com/KyivDigital)
Несмотря на данные киевлянам обещания, система компенсации поездок заработала не для всех.
В комментариях к сообщению "Киев Цифровой" некоторые пользователи жалуются на несовершенство системы и делятся собственным опытом:
Комментарии пользователей (скриншот: facebook.com/KyivDigital)
Люди рассказывают, что регулярно покупают QR-билеты, но через несколько дней они заканчиваются и никакой компенсации не поступает.
В приложении четко видно, когда и как заканчиваются билеты (скриншот: РБК-Украина)
"Киев Цифровой", реагируя на вопросы людей, просит предоставить номер транспортной карты для проверки актуальной информации.
Некоторым поездки возвращаются уже вскоре, некоторым - чуть позже.
Следует признать, что операторы чатов работают достаточно оперативно и общаются с пользователями спокойно:
В ответ на запрос РБК-Украина, коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" (являющееся исполнительным органом департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городского совета) сообщило, что
В ГИВЦ уточнили, что компенсация стоимости поездок путем выплаты гражданам средств не происходит. Вместо этого возвращаются зарегистрированные поездки (кроме первой).
"К сожалению, не все пассажиры понимают содержание решения и не соблюдают
установленных этим решением требований", - добавили в коммунальном предприятии.
Там также отметили, что "вопрос о введении альтернативной оплаты проезда на временных маршрутах" - вне их компетенции (может быть решен исключительно Киевским городским советом).
Согласно информации ГИВЦ, по состоянию на 3 января 2024 года пассажирам, которые использовали для оплаты проезда на определенных маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, было возвращено 203 386 поездок.
"Если вам известно о случаях невозврата пассажиру
зарегистрированных поездок, просим проинформировать КП ГИВЦ об этом, предоставив подробную информацию о номере такой транспортной карты", - подчеркнули в информационно-вычислительном центре.
Вся необходимая пользователям контактная информация содержится на официальном портале ГИВЦ.
Контактные данные ГИВЦ (скриншот: gioc.kyivcity.gov.ua)
Кроме того, для возвращения поездок гражданам можно воспользоваться социальными сетями:
Если у вас есть приложение "Киев Цифровой" на смартфоне, связаться с операторами чата для решения проблемы можно через него.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве затапливает еще одну станцию метро.
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