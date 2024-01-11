Киевляне не получают компенсацию за проезд после закрытия метро: почему и что делать

С чего все началось

15 декабря 2023 года сервис для жителей столицы "Киев Цифровой" сообщил на своей странице в Facebook, что город будет компенсировать оплату проезда из-за ремонта в метро.

"С понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро "Лыбидская", - отметили в сообщении.

Уточнялось, что проезд будет стоить не более 8 гривен, то есть стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки метро.

"Город компенсирует проезд во временных маршрутах 2м, 60, 43к и дополнительные поездки в метро на синей ветке. К примеру, если воспользоваться автобусом 2м с "Теремков" до "Лыбидской", а затем доехать в центр на метро, то одна из двух потраченных поездок вернется на карту", - пояснили в сервисе.

Речь шла о том, что даже за две или три вынужденные пересадки, пользователи должны были бы оплачивать только одну поездку.

В то же время уточнялось, что для того, чтобы "компенсация сработала", время в пути не должно превышать двух часов.

В заключение киевлянам объяснили, что:

компенсация действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных с поездок

карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно

поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту в следующие сутки

компенсация будет действовать до тех пор, пока будет продолжаться ремонт между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"

Сообщение в соцсети (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Суть проблемы

Несмотря на данные киевлянам обещания, система компенсации поездок заработала не для всех.

В комментариях к сообщению "Киев Цифровой" некоторые пользователи жалуются на несовершенство системы и делятся собственным опытом:

"Добрый день. Мне не приходит компенсация при пересадке с "Теремков". Что мне делать?"

при пересадке с "Теремков". Что мне делать?" "Приветствую. Как осуществляется возвращение? Потому что поездки уменьшаются и не возвращаются "

" "Добрый день! Начиная с 25.12 вернулась 1 поездка, и все"

Комментарии пользователей (скриншот: facebook.com/KyivDigital)

Люди рассказывают, что регулярно покупают QR-билеты, но через несколько дней они заканчиваются и никакой компенсации не поступает.

В приложении четко видно, когда и как заканчиваются билеты (скриншот: РБК-Украина)

"Киев Цифровой", реагируя на вопросы людей, просит предоставить номер транспортной карты для проверки актуальной информации.

Некоторым поездки возвращаются уже вскоре, некоторым - чуть позже.

Следует признать, что операторы чатов работают достаточно оперативно и общаются с пользователями спокойно:

благодарят за обращение

извиняются за "досадную ошибку"

сообщают, что "передали информацию коллегам"

обещают вернуть недостающую поездку или поездки "в ближайшее время"

признают, что прилагают усилия, чтобы "сделать цифровой город лучше"

Что говорят власти

В ответ на запрос РБК-Украина, коммунальное предприятие "Главный информационно-вычислительный центр" (являющееся исполнительным органом департамента информационно-коммуникационных технологий Киевского городского совета) сообщило, что

жалоб о невозвращении зарегистрированных поездок от пользователей (пассажиров) не поступало

автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП) работает в штатном режиме

никаких технических проблем с возвращением пассажирам зарегистрированных поездок не обнаружено

В ГИВЦ уточнили, что компенсация стоимости поездок путем выплаты гражданам средств не происходит. Вместо этого возвращаются зарегистрированные поездки (кроме первой).

"К сожалению, не все пассажиры понимают содержание решения и не соблюдают

установленных этим решением требований", - добавили в коммунальном предприятии.

Там также отметили, что "вопрос о введении альтернативной оплаты проезда на временных маршрутах" - вне их компетенции (может быть решен исключительно Киевским городским советом).

Как вернуть использованные поездки

Согласно информации ГИВЦ, по состоянию на 3 января 2024 года пассажирам, которые использовали для оплаты проезда на определенных маршрутах транспортную карточку, зарегистрированную в АСОП, было возвращено 203 386 поездок.

"Если вам известно о случаях невозврата пассажиру

зарегистрированных поездок, просим проинформировать КП ГИВЦ об этом, предоставив подробную информацию о номере такой транспортной карты", - подчеркнули в информационно-вычислительном центре.

Вся необходимая пользователям контактная информация содержится на официальном портале ГИВЦ.

Контактные данные ГИВЦ (скриншот: gioc.kyivcity.gov.ua)

Кроме того, для возвращения поездок гражданам можно воспользоваться социальными сетями:

страницей КП ГИОЦ КМР в Facebook

страницей "Киев Цифровой" в Facebook

каналом "Киев Цифровой" в Telegram

Если у вас есть приложение "Киев Цифровой" на смартфоне, связаться с операторами чата для решения проблемы можно через него.