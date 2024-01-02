Киевлянам рассказали, где можно получить бесплатную психологическую помощь

Где получить бесплатную психологическую помощь

"Вчера - День траура по погибшим в результате ракетной атаки на Киев 29 декабря. Сегодня - столица в который раз подверглась массированному обстрелу. На местах ликвидации работают психологи и представители управлений социальной защиты населения. Они оказывают помощь и поддержку пострадавшим", - написала Хонда.

Она отметила, что город обеспечит материальную помощь киевлянам, чье имущество было повреждено в результате обстрелов. Средства выделят через городскую целевую программу "Турбота. Назустріч киянам".

"Если вы чувствуете, что нуждаетесь в поддержке, обращайтесь к мобильным бригадам социально-психологической помощи КМЦ гендерному равенству, предотвращению и противодействию насилию", - добавила чиновница.

Обратиться в организацию можно по следующим номерам телефона:

096 267 48 24

099 679 23 74

096 267 48 40

099 679 23 87

Также можно обратиться в "Центр стресостійкості Києва" онлайн, а психологи из Israel Trauma Coalition in UA консультируют очно.

Контакты организаций, которые оказывают бесплатную психологическую помощь (фото: Facebook/Марина Хонда)

Какие последствия атаки на Киев

В Соломенском районе столицы поврежден жилой дом, в Деснянском из-за падения обломков воздушных целей загорелся супермаркет, в Дарницком районе повреждены нежилые помещения.

Также в Голосеевском и Шевченковском районах обломки упали на открытую территорию, а в Печерском - на многоэтажку и частный дом. В Оболонском районе зафиксировали пожары, возникшие из-за уничтожения воздушных целей. Также повреждения обнаружены в Святошинском и Подольском районе.

По предварительным данным, 2 человека погибли и 49 получили ранения.