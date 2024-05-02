Киевлян просят не ходить в парки, чтобы не отравиться: что известно

Киевлянам и гостям столицы советуют избегать прогулок по некоторым паркам, поскольку там запланирована акарицидная обработка газонов - в рамках борьбы с клещами.

При подготовке материала были использованы следующие источники: сайт Оболонской РГА и "Киевзеленстроя", страница КО "Киевзеленстрой" в Facebook.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где именно в Киеве не стоит гулять в ближайшие дни, а также где борьбу с клещами уже завершили.

Где именно в Киеве не стоит гулять 3 мая

Согласно сообщению Оболонской РГА, в пятницу, 3 мая 2024 года, акарицидная обработка газонов будет происходить с 7 часов утра:

в парке отдыха "Пуща-Водица"

в парке "Наталка"

в парке на ул. Бережанской, 10-20

В связи с этим людей просят не посещать упомянутые парки в этот день и благодарят за понимание.

Объявление КП СЗН Оболонского района (иллюстрация: obolon.kyivcity.gov.ua)

Какие парки и скверы Киева уже прошли обработку

Еще раньше - в середине апреля - в коммунальном объединении "Киевзеленстрой" сообщили, что в столице начинается борьба с клещами.

Тогда отмечалось, что акарицидные обработки зеленых зон уже были осуществлены в отдельных парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов:

в парке "Победа"

в парке вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка

в парке "Нивки"

в парке с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича

в парке "Муромец"

в сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер

в сквере на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской

"Акарицидные мероприятия, которые проводятся в соответствии с нормами санитарного законодательства и методическими указаниями, утвержденными Министерством здравоохранения Украины, не несут опасности для людей и животных", - подчеркнули в "Киевзеленстрое".

Украинцам показали также, как происходит процесс обработки зеленых зон.

Где еще запланированы акарицидные обработки

Согласно информации "Киевзеленстроя", в 2023 году в рамках борьбы с клещами было обработано 123,7 га территорий объектов благоустройства зеленого хозяйства города Киева.

В этом же году акарицидные обработки были запланированы в следующих локациях:

Голосеевский район : парк имени Максима Рыльского, парк "Покал", лесопарк по ул. Кайсарова, лесопарк у Совских прудов

: парк имени Максима Рыльского, парк "Покал", лесопарк по ул. Кайсарова, лесопарк у Совских прудов Дарницкий район : парк "Позняки", парк "Партизанская слава", парк "Прибрежный", фитнес-парк "Озеро Лебединое", парк "Серебряный кол"

: парк "Позняки", парк "Партизанская слава", парк "Прибрежный", фитнес-парк "Озеро Лебединое", парк "Серебряный кол" Деснянский район : парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича, сквер на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер, сквер на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской, парк "Муромец"

: парк с водными объектами вдоль проспекта Романа Шухевича, сквер на пересечении улиц Николая Закревского и Александры Экстер, сквер на пересечении улиц Николая Закревского и Милославской, парк "Муромец" Днепровский район : парк "Победа", парк вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русановской набережной

: парк "Победа", парк вдоль улицы Гетьмана Павла Полуботка, парк на Русановской набережной Оболонский район : парк "Пуща-Водица", парк "Наталка", парк на ул. Бережанский, 10-20

: парк "Пуща-Водица", парк "Наталка", парк на ул. Бережанский, 10-20 Печерский район : Наводнический парк, парк Славы, Печерский ландшафтный парк, парк "Аскольдова могила", зеленые зоны бульвара Марии Приймаченко, склоны Набережного шоссе, Приднепровское шоссе, Парковая дорога, сквер Марии Заньковецкой, бульвар Леси Украинки, Мариинский парк, Городской парк

: Наводнический парк, парк Славы, Печерский ландшафтный парк, парк "Аскольдова могила", зеленые зоны бульвара Марии Приймаченко, склоны Набережного шоссе, Приднепровское шоссе, Парковая дорога, сквер Марии Заньковецкой, бульвар Леси Украинки, Мариинский парк, Городской парк Подольский район : сквер на горе Уздыхальница, Замковая гора, Куреневский парк, парк возле кинотеатра Шевченко, парк "Кинь-Грусть", зеленая зона на ул. Тираспольской, площадь Валерия Марченко, Сырецкая роща (озера), сквер по проспекту Правды, сквер имени Кузьмы Скрябина, зона отдыха "Виноградарь"

: сквер на горе Уздыхальница, Замковая гора, Куреневский парк, парк возле кинотеатра Шевченко, парк "Кинь-Грусть", зеленая зона на ул. Тираспольской, площадь Валерия Марченко, Сырецкая роща (озера), сквер по проспекту Правды, сквер имени Кузьмы Скрябина, зона отдыха "Виноградарь" Святошинский район : парк "Совки", парк имени генерала Потапова, парк по ул. Орест Васкула, сквер на ул. Михаила Котельникова 26-32/11

: парк "Совки", парк имени генерала Потапова, парк по ул. Орест Васкула, сквер на ул. Михаила Котельникова 26-32/11 Соломенский район : парк "Отрадный", Соломенский ландшафтный парк, парк "Орленок", парк "Спутник", Протасов Яр, парк "Совская Балка"

: парк "Отрадный", Соломенский ландшафтный парк, парк "Орленок", парк "Спутник", Протасов Яр, парк "Совская Балка" Шевченковский район: парк "Нивки", парк "Сырецкий", сквер на улице Рижской, парк "Сырецкая роща", сквер на углу улиц Владимира Винниченко и Павловской, парк "Владимирская горка", парк на склонах Пейзажной аллеи, парк на склонах Смородинского спуска, сквер имени Котляревского, парк Шевченковского района, мемориал "Бабий яр", парк имени Ивана Багряного, сквер на улице Макаровская

Уточняется, что районные коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений всегда предупреждают местных жителей о месте и времени проведения акарицидной обработки парков, скверов, бульваров и т.д.: