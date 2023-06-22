RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевлян предупреждают о фейковых поверках счетчиков от мошенников: как уберечься

Как вычислить мошенника перед поверкой счетчика (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Киевлян и гостей города призывают не доверять объявлениям о поверках счетчиков. По их словам, за такими действиями могут стоять мошенники.

Об этом сообщают на странице предприятия в Facebook.

Кто может проводить поверку

"Рекламные объявления в сети интернет и на досках объявлений о предоставлении услуг по поверке счетчиков централизованного отопления и горячего водоснабжения, которые якобы предлагает КП "Киевтеплоэнерго", являются фейковыми", - говорится в сообщении.

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", проводить поверку могут исключительно сертифицированные организации из перечня, обнародованном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Ознакомиться с полным списком можно по ссылке.

Следует добавить, что вы самостоятельно можете выбрать организацию для поверки счетчика.

Поверки счетчиков снова обязательны

Напомним, правительством принято решение о возобновлении обязательной поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды. В соответствии с Постановлением КМУ №440 возобновлена поверка индивидуальных приборов учета.

Такое решение распространяется на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных и территорий, где идут активные боевые действия.

Поверка счетчиков воды, газа, электроэнергии и теплосчетчиков должна осуществляться в течение трех месяцев после окончания отопительного периода.

Эксперты говорят, что без этого поставщики услуг будут начислять плату по нормативам, а не по фактическому потреблению. Это напрямую повлияет на суммы в ваших платежках.

Если окажется, что счетчик газа или электроэнергии вышел из строя, решение о целесообразности ремонта принимает предприятие, проверяющее работу счетчиков.

Раньше мы рассказывали, как при поверке счетчика не получить штраф на сотни тысяч гривен.

Читайте также, как платить за свет вдвое меньше даже после увеличения тарифов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевтеплоэнерго